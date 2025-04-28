影／中山大學宿舍水溝淪馬卡道澤蟹墳場？環保局公布會勘結果

台灣特有種「馬卡道澤蟹」僅生存在高雄柴山，今年1月有民眾發現中山大學教職員宿舍後方的水溝，疑因生活汙水直接排放其中，淪為馬卡道澤蟹墳場，環保局1月稽查發現生活汙水未納管，2月複查確認接管完成，但4月又有檢舉指稱宿舍另條管線排出泡沫汙水，環保局今天前往會勘，確認已改善完成未開罰，後續將再追蹤。

環保局說，今年1月6日接獲民眾陳情，指稱中山大學教職員宿舍排放生活汙水，汙染環境導致大量陸蟹死亡，環保局人員1月7日現場稽查，發現宿舍生活汙水未接管，影響環境衛生，違反廢清法規定，要求中山大學限期改善，2月14日複查接管已完成。

環保局2月14日複查，確認宿舍區汙水已依規定接入地下管線，但在4月24日再度接獲檢舉後稽查，發現宿舍另1條排水管線排出含泡沫汙水，溢流至地下1樓平台，再流入排水系統，環保局再次限期改善，4月28日確認已完成接管，因此未開罰。

今天環保局、水利局、立法委員黃捷服務處、教育部一起前往中山大學教職員宿舍後方的排水溝會勘，雖發現2隻馬卡道澤蟹陳屍水溝中，但也有多隻活著的馬卡道澤蟹在牆上攀爬或在水溝內活動，水溝內除了馬卡道澤蟹，還有小魚、蝌蚪、螺，生物活動正常。