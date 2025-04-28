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影／中山大學宿舍水溝淪馬卡道澤蟹墳場？環保局公布會勘結果

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
中山大學教職員宿舍後方的排水溝中仍有活著的馬卡道澤蟹。記者王勇超／攝影
中山大學教職員宿舍後方的排水溝中仍有活著的馬卡道澤蟹。記者王勇超／攝影

台灣特有種「馬卡道澤蟹」僅生存在高雄柴山，今年1月有民眾發現中山大學教職員宿舍後方的水溝，疑因生活汙水直接排放其中，淪為馬卡道澤蟹墳場，環保局1月稽查發現生活汙水未納管，2月複查確認接管完成，但4月又有檢舉指稱宿舍另條管線排出泡沫汙水，環保局今天前往會勘，確認已改善完成未開罰，後續將再追蹤。

環保局說，今年1月6日接獲民眾陳情，指稱中山大學教職員宿舍排放生活汙水，汙染環境導致大量陸蟹死亡，環保局人員1月7日現場稽查，發現宿舍生活汙水未接管，影響環境衛生，違反廢清法規定，要求中山大學限期改善，2月14日複查接管已完成。

環保局2月14日複查，確認宿舍區汙水已依規定接入地下管線，但在4月24日再度接獲檢舉後稽查，發現宿舍另1條排水管線排出含泡沫汙水，溢流至地下1樓平台，再流入排水系統，環保局再次限期改善，4月28日確認已完成接管，因此未開罰。

今天環保局、水利局、立法委員黃捷服務處、教育部一起前往中山大學教職員宿舍後方的排水溝會勘，雖發現2隻馬卡道澤蟹陳屍水溝中，但也有多隻活著的馬卡道澤蟹在牆上攀爬或在水溝內活動，水溝內除了馬卡道澤蟹，還有小魚、蝌蚪、螺，生物活動正常。

中山大學說，今年1月迄今，環保局已多次次現場會勘並檢測水質，水質皆正常，校方已完成教職員宿舍的汙水納管，由於放在水溝裡的汙水管表面光滑、不利馬卡道澤蟹攀爬，校方也在水管上鋪設紗網或在水溝放置石頭，讓馬卡道澤蟹可以順利爬出水溝。

在中山大學教職員宿舍後方的擋土牆常見馬卡道澤蟹攀爬。記者王勇超／攝影
在中山大學教職員宿舍後方的擋土牆常見馬卡道澤蟹攀爬。記者王勇超／攝影
高市環保局會同水利局、立法委員黃捷服務處、教育部，今天上午一起前往中山大學教職員宿舍後方的排水溝會勘，發現馬卡道澤蟹陳屍水溝中。記者王勇超／攝影
高市環保局會同水利局、立法委員黃捷服務處、教育部，今天上午一起前往中山大學教職員宿舍後方的排水溝會勘，發現馬卡道澤蟹陳屍水溝中。記者王勇超／攝影
中山大學教職員宿舍後方的排水溝中有蝌蚪（圖）及小魚。記者王勇超／攝影
中山大學教職員宿舍後方的排水溝中有蝌蚪（圖）及小魚。記者王勇超／攝影
今年1月有民眾發現中山大學教職員宿舍後方的水溝，疑因生活汙水直接排放其中，淪為馬卡道澤蟹墳場。記者王勇超／攝影
今年1月有民眾發現中山大學教職員宿舍後方的水溝，疑因生活汙水直接排放其中，淪為馬卡道澤蟹墳場。記者王勇超／攝影
高市環保局4月24日再度接獲檢舉後稽查，發現宿舍另1條排水管線排出含泡沫汙水，溢流至地下1樓平台。圖／環保局提供
高市環保局4月24日再度接獲檢舉後稽查，發現宿舍另1條排水管線排出含泡沫汙水，溢流至地下1樓平台。圖／環保局提供
馬卡道澤蟹陳屍中山大學教職員宿舍後方的排水溝中。記者王勇超／攝影
馬卡道澤蟹陳屍中山大學教職員宿舍後方的排水溝中。記者王勇超／攝影
高市環保局等單位今天上午前往中山大學教職員宿舍後方的排水溝會勘，發現馬卡道澤蟹陳屍水溝中。記者王勇超／攝影
高市環保局等單位今天上午前往中山大學教職員宿舍後方的排水溝會勘，發現馬卡道澤蟹陳屍水溝中。記者王勇超／攝影

宿舍 環保局

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