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世新自製影集耗資逾4千萬 校友黃仲崑、湯志偉助陣

中央社／ 台北28日電

世新大學自製的「惡靈世界」影集，耗資新台幣4000多萬元，結合大量武術和特效，並邀黃仲崑、湯志偉等多名校友演員助陣，還有世新學生參與演出，讓拍攝現場如同大型同學會。

世新大學今天舉行自製影集「惡靈世界」上檔記者會，黃仲崑、湯志偉、王傳一等演員都到場參與，影集將於6月1日起每週日晚間9時在東森戲劇台播放，MOD平台的靖天電視將同步跟進。

根據世新大學資料顯示，這部耗資4000多萬元的原創劇，從劇本到片頭尾曲都是原創，大量武術和特殊化妝也結合相關課程，部分場景也在校內LVS智能攝製基地拍攝，還有60多場動畫特效。

劇中飾演國安局第九處處長的黃仲崑表示，自己是民國69年從世新畢業的，事隔多年再次重新回到母校拍攝，感覺「恍如隔世」，同時也看到學校的設備進步很多，這次拍攝的題材需要許多特效支持，部分場面都是在學校的特效棚內完成。

同為世新校友的湯志偉則說，自己是民國65年到世新唸書，很羨慕現在的學弟妹有這樣的環境、師資；這次演出還有許多校友一同參與，拍攝期間就像在開同學會，而惡靈世界的題材非常特殊奇幻，也期待能有下一季。

在劇中飾演國安局行動隊隊長的王傳一，在片中有不同動作戲。王傳一提到，影集開拍前期準備很充足，劇組還安排武術指導授課，惡靈世界的題材也是台灣比較少見的。

近年淡出演藝圈並轉戰健身領域的李沛旭，在導演邀約下，重返螢光幕前，飾演劇中大魔王的真身。李沛旭也笑說，自己只要一上場，就被叫要脫光。

已與樂團MP魔幻力量成員鼓鼓（呂思緯） 登記結婚的大元（林艾璇） ，今天是婚後首次公開露面。在劇中飾演薩滿巫女的大元提到，為了拍攝她勤練舞蹈和動作，雖然在劇中有吻戲，但另一半仍尊重她的工作。

為飾演化身密宗的轉世活佛，涂善存除了全身刺滿藏傳佛教的圖騰，還為戲剃頭，在拍攝期間除了要保持體態，還得小心刺青不會破壞。涂善存分享，這次飾演活佛，在武打和肢體禮儀上挑戰比較大，由於藏傳佛教是真實的宗教，他也希望自己的演出能被認同。

世新大學 佛教 國安局

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