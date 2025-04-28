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中山大學開發非侵入式探測顯影技術 登國際期刊

中央社／ 高雄28日電

中山大學研究團隊發表研究成果，將原用於治療漸凍人藥物，開發為非侵入式探測顯影技術，可為神經退化性疾病與腦中風等疾病提供全新、非侵入式的診斷方式，獲登國際權威期刊。

國立中山大學今天發布新聞稿表示，生技醫藥研究所助理教授孫羽佑與美國維吉尼亞大學、聖猶達兒童研究醫院跨國合作，將原本用於治療漸凍人的藥物，開發為非侵入式探測顯影技術。

這項技術可偵測大腦中氧化壓力的變化與分布，在腦中風與神經退化性疾病發展初期及早觀察、發現異狀並介入治療，因而提高治癒率。此項創新成果獲登國際權威期刊「自然生物醫學工程（Nature BiomedicalEngineering）」。

孫羽佑表示，腦中風、神經退化性疾病如阿茲海默症、俗稱「漸凍人」的肌萎縮性脊髓側索硬化症等，均為全球人口面臨的重大健康挑戰。近年研究發現，「氧化壓力」是這類疾病早期發病的重要病理機轉。

不過目前相關研究仍處於動物實驗階段，臨床尚無能直接觀察腦部氧化壓力的影像工具，無法在疾病發展初期即時偵測與治療。

為此，孫羽佑研究團隊進行跨國合作，利用治療漸凍人的藥物「edaravone」，開發出全新的正子斷層掃描（PET）探測顯影技術。此項氧化壓力探測顯影技術，可即時以影像呈現其變化，對臨床診斷、療效評估及追蹤病程發展上助益甚大。

孫羽佑指出，此研究將臨床用藥開發新用途再改造供醫學影像檢測，已成功通過動物實驗，未來將進一步應用於人體臨床試驗，為神經退化性疾病與腦中風等疾病提供全新、非侵入式的診斷方式，推動精準醫療與神經影像技術。

壓力 漸凍人 腦中風

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