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兩學院關門觀光學系減少 東華大學首創限定花蓮招生

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
國立東華大學觀光暨休閒遊憩學系，在114學年度首推「花蓮限定」學士班單獨招生考試，提供20個名額。圖／東華大學提供
國立東華大學觀光暨休閒遊憩學系，在114學年度首推「花蓮限定」學士班單獨招生考試，提供20個名額。圖／東華大學提供

花蓮過去由台灣觀光學院、大漢技術學院培養在地觀光人才，但2校近年陸續退場，在地學子只能被迫離鄉求學。國立東華大學接棒培養人才任務，觀光暨休閒遊憩學系在114學年度，首推「花蓮限定」學士班單獨招生考試，提供20個名額，需設籍花蓮或就讀縣內高中學生報考。

東華大學教務處專門委員呂家鑾表示，花蓮是觀光重鎮，需要培養在地觀光人才，由於台觀、大漢陸續退場，考量校內觀遊系與2校相關科系課程相近，在地學子不需遠赴他鄉，有觀光遊憩科系可就讀，新學年度推出「花蓮限定」學士班單獨招生考試。

呂家鑾指出，報考觀遊系此學士班單獨招生需符合資格，包括設籍花蓮縣或就讀縣內高級中等學校的學生，具備公立或立案技術型高級中等學校，及附設進修學校專業群科，或綜合型高級中等學校專門學程，或普通高中學校附設專業群科的畢業生，或經教育部認定具有同等學力資格者。

呂家鑾表示，學校未來是否延續推動一樣的招考方式，需視這次的成效才能決定，招生名額是由教育部核定，若此次招生反響不錯，會積極爭取延續辦理，目前其他科系暫時不會推出限定招考模式。

觀遊系「花蓮限定」學士班，5月13日至27日開放網路報名暨上傳審查資料，初試結果預計6月23日下午1時出爐，複試在6月28日、29日，考試方式為資料審查及口試，相關規定可至東華大學招生訊息網站查詢。

東華大學教務長陳鴻圖表示，東華觀遊系師資優良，涵蓋觀光、休閒、遊憩等專業，學術實力堅強，充滿教學熱忱，該系也與業界接軌推動多項產學合作，實地參訪飯店、農場與遊樂園，深入了解觀光產業運作，並安排實習與畢業專題，結合理論與實務，是培養國內重要觀光領域人才的搖籃。

國立東華大學觀遊系新學年度推出「花蓮限定」學士班單獨招生考試。圖為師生參訪東管處花蓮遊客中心合照。圖／東華大學提供
國立東華大學觀遊系新學年度推出「花蓮限定」學士班單獨招生考試。圖為師生參訪東管處花蓮遊客中心合照。圖／東華大學提供

東華大學 科系 花蓮

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