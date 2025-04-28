蔡明忠斜槓東海大學任教開課 談高鐵案自曝：曾對著電視罵名嘴

富邦集團董事長蔡明忠日前以東海大學校友與講座教授之姿，首度在東海大學開授學分課「反思經營學」，課堂座無虛席，現場擠滿學生，連東海大學校長張國恩、管理學院院長王凱立、EMBA主任李成都當起學生聽課。

蔡明忠回憶，從建中畢業後首次離開台北，南下就讀東海企管系，到第一次接受名譽博士學位，如今又首次以講座教授身份登上講台，「我很多人生第一次都獻給東海了」。他也笑說，「我會注意誰在滑手機，有沒有認真上課」，全場笑聲四起。

蔡明忠課堂上不僅深入分享富邦的治理思維與風險管理邏輯，更坦率回顧過往面對風暴的掙扎與反思。他從1961年富邦產險前身「國泰產險」的創立談起，一路談到台大畢業出國攻讀碩士，1981年返台與父親蔡萬才並肩作戰，1992年創立富邦銀行、2004年創辦momo購物網、投資高鐵案，以及面對本土金融風暴的重創後，成功引資花旗、邁向國際舞台的關鍵轉折，層層鋪陳出一位企業領導者的反思與進化。

蔡明忠坦言，當年與殷琪聯手投標台灣高鐵案，確實錯估台灣資本市場規模，導致團隊承擔高達千億的籌資壓力。「劉泰英那時說我們小孩騎大車，現在回頭看，我40歲確實還年輕、涉世未深，有很多該反省的地方。」

談到當年外界質疑台灣高鐵案，蔡明忠說，「有些名嘴、政治人物當年信誓旦旦說絕不搭高鐵，現在看他們天天搭。」他笑說：「我記得當年他們在電視上一直批評台灣高鐵，我氣到站在電視機前跟他們隔空對罵，所以我現在不看政論節目了，因為信口開河的人太多了」。

蔡明忠也提醒現今的企業家政治經濟學的重要性，不能只會經營，還要體察政治形勢。他舉美國總統川普掀起的貿易關稅戰為例，「以前商人只要默默耕耘、把本業做好就能賺錢；但現在若不理解政治，就無法安穩前行。」