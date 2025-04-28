快訊

南韓驚傳校園攻擊！高2生持刀砍校長釀重傷 書包藏多把菜刀鐵鎚

幫小孩製作「柯南麻醉手錶」玩具被陰！媽媽被瞄準「衰變成攻擊目標」

流通商戰／百貨支柱晃了 化妝品業績為何「真的不好」？

蔡明忠斜槓東海大學任教開課 談高鐵案自曝：曾對著電視罵名嘴

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「反思經營學」由富邦集團與東海管理學院EMBA合作推出，主題涵蓋公司治理、風險控管、數位轉型、跨域整合與全球視角。圖／東海大學提供
「反思經營學」由富邦集團與東海管理學院EMBA合作推出，主題涵蓋公司治理、風險控管、數位轉型、跨域整合與全球視角。圖／東海大學提供

富邦集團董事長蔡明忠日前以東海大學校友與講座教授之姿，首度在東海大學開授學分課「反思經營學」，課堂座無虛席，現場擠滿學生，連東海大學校長張國恩、管理學院院長王凱立、EMBA主任李成都當起學生聽課。

蔡明忠回憶，從建中畢業後首次離開台北，南下就讀東海企管系，到第一次接受名譽博士學位，如今又首次以講座教授身份登上講台，「我很多人生第一次都獻給東海了」。他也笑說，「我會注意誰在滑手機，有沒有認真上課」，全場笑聲四起。

蔡明忠課堂上不僅深入分享富邦的治理思維與風險管理邏輯，更坦率回顧過往面對風暴的掙扎與反思。他從1961年富邦產險前身「國泰產險」的創立談起，一路談到台大畢業出國攻讀碩士，1981年返台與父親蔡萬才並肩作戰，1992年創立富邦銀行、2004年創辦momo購物網、投資高鐵案，以及面對本土金融風暴的重創後，成功引資花旗、邁向國際舞台的關鍵轉折，層層鋪陳出一位企業領導者的反思與進化。

蔡明忠坦言，當年與殷琪聯手投標台灣高鐵案，確實錯估台灣資本市場規模，導致團隊承擔高達千億的籌資壓力。「劉泰英那時說我們小孩騎大車，現在回頭看，我40歲確實還年輕、涉世未深，有很多該反省的地方。」

談到當年外界質疑台灣高鐵案，蔡明忠說，「有些名嘴、政治人物當年信誓旦旦說絕不搭高鐵，現在看他們天天搭。」他笑說：「我記得當年他們在電視上一直批評台灣高鐵，我氣到站在電視機前跟他們隔空對罵，所以我現在不看政論節目了，因為信口開河的人太多了」。

蔡明忠也提醒現今的企業家政治經濟學的重要性，不能只會經營，還要體察政治形勢。他舉美國總統川普掀起的貿易關稅戰為例，「以前商人只要默默耕耘、把本業做好就能賺錢；但現在若不理解政治，就無法安穩前行。」

「反思經營學」由富邦集團與東海大學管理學院EMBA合作推出，主題涵蓋公司治理、風險控管、數位轉型、跨域整合與全球視角。

富邦集團董事長蔡明忠(右)日前以東海大學校友與講座教授之姿，首度開授學分課「反思經營學」。圖／東海大學提供
富邦集團董事長蔡明忠(右)日前以東海大學校友與講座教授之姿，首度開授學分課「反思經營學」。圖／東海大學提供

東海大學 蔡明忠

延伸閱讀

東海見面會冒出不速之客！一上台就踢館「狂喊老婆」

台灣大攜學界挺永續

台灣大兩路衝企業服務

東海大學入國際百大 繁星、特招與EMBA都滿招

相關新聞

大小學伴相見歡 靜宜大學「數位學伴計畫」嘉惠偏鄉小學生

靜宜大學推動教育部「數位學伴計畫」，7年來共服務10所偏鄉小學、774名學童，1211名大學生參與，資訊學院劉國有院長指...

私校要如何考上頂大研究所？網曝突破自己的策略

如何讀書才能突破自己呢？一名就讀私校的女網友發文，稱她一直有考上頂大研究所的夢想，但去台大旁聽了一堂課，深刻體會到自己還有很多要學，本身也不太會讀書，需要讀好幾遍才能看懂，於是請教網友讀書的策略。

蔡明忠斜槓東海大學任教開課 談高鐵案自曝：曾對著電視罵名嘴

富邦集團董事長蔡明忠日前以東海大學校友與講座教授之姿，首度在東海大學開授學分課「反思經營學」，課堂座無虛席，現場擠滿學生...

博士生換指導教授引發對簿公堂 師生如何自保、避糾紛

北部一所國立大學博班師生，疑因研究報告掛名爭議要求變更指導教授，博士生申訴被教授霸凌、脅迫簽保密切結書，老師則告學生損害名譽，鬧到對簿公堂。博士生更換教授不是小事，學者指出，若已產生共同研究成果，應釐清與保護雙方的智慧財產，博士生要有自保之道，更要為未來留餘地。

2025泰晤士亞洲大學排名出爐！台灣13所大學打進前200 一表看排名變化

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education）公布2025亞洲大學排名，台灣共有13所大學躋身亞洲前200名。不過，台灣各大學今年...

緬懷武俠電影宗師「龍門客棧」胡金銓 中央大學命名小行星

已故導演胡金銓曾執導電影「龍門客棧」，開創台灣武俠電影熱潮，中央大學將編號600867小行星命名為「胡金銓（Kinghu...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。