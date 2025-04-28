私校要如何考上頂大研究所？網曝突破自己的策略

如何讀書才能突破自己呢？一名就讀私校的女網友發文，稱她一直有考上頂大研究所的夢想，但去台大旁聽了一堂課，深刻體會到自己還有很多要學，本身也不太會讀書，需要讀好幾遍才能看懂，於是請教網友讀書的策略。

一名大三的女網友在Dcard發文，表示她從私立科大轉到私立大學，心中一直有考上頂大的夢想，之後也打算考研究所，自己去台大旁聽了一堂課，發現教授講的東西她都聽不懂，程式也不會打，看到同學們很輕鬆的模樣，感覺自己很渺小。

原PO表示，她從小到大都不太會讀書，要讀很多次才會懂，回家雖然會複習，但只是當下懂，線性代數、離散數學很容易就忘記，進入惡性循環，很擔心自己考不上研究所，對此詢問網友讀書的方法。

此文一出，不少網友建議提前預習、多問問題、記筆記本等方法，「提前預習，我現在讀書都是用一種螺旋式的讀書法，開局，我都會一次性把書讀完，從頭看到尾，追求完整性、快速」、「知識來源可以不只是來自於課堂上，可以來自於同儕、社群、免費或付費的線上課程，也可以自己買書」、「重點可以寫在筆記本，不懂的就寫上去，多訂正題目跟刷題目，然後要規劃複習進度」。

也有網友認為應找到適合自己的方法，就能突破，也能退而求其次找到適合環境，「有時我們學的不是拼命讀硬讀，而是學習人家的邏輯思維，在把那一套內化成自己的東西再去學習或許是好方法，等妳找到方法就會突破現在的狀態」、「真的不行就不要一度追求頂大，或許中字的環境同學的能力，才會比較是我們能努力並達到的」。