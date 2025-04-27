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2025泰晤士亞洲大學排名出爐！台灣13所大學打進前200 一表看排名變化

商業周刊／ 撰文者：倪旻勤 整理
台灣大學校門。聯合報系資料照／記者楊德宜攝影
台灣大學校門。聯合報系資料照／記者楊德宜攝影

摘要

英國《泰晤士高等教育》公布2025亞洲大學排名，台灣有13所大學排入前200名，但排名普遍下滑。泰晤士報分指出，台灣大學的排名受資源分散影響，反映出教育資源分配的兩難。

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education）公布2025亞洲大學排名，台灣共有13所大學躋身亞洲前200名。不過，台灣各大學今年的排名普遍下滑，其中國立台灣大學從去年第26名降至第30名。

在台灣13所入榜學校中，有10所排名下降，僅有國立雲林科技大學逆勢成長，從去年第141名上升至第132名。

台大以第30名居台灣首位，但較去年下滑4名；中國醫藥大學排名第66名，去年為第56名；國立陽明交通大學排名第72名，去年是第64名；國立台灣科技大學與國立清華大學分別排名第74與第82名，兩校去年均為第71名。

亞洲前十強中，新加坡國立大學和南洋理工大學分別穩居第三及第四位，東京大學排名第五；香港大學維持第六名，香港中文大學則上升1名至第九位。

復旦大學和浙江大學各自上升1名，排名第七及第八，而上海交通大學則從去年的第七名下滑至第十名。

泰晤士報分析：台灣高教政策轉變影響排名表現

泰晤士報在排名結果分析中指出，台灣的排名表現與高教政策轉變有關。過往「獎勵大學教學卓越計畫」將資源集中於少數頂尖大學，「高等教育深耕計畫」上路後，放寬了大學申請卓越資金的資格。

國立政治大學教育學系教授侯永琪在報導中表示，政策改變後，台灣大學的「排名非常明顯的下降」。泰晤士報指出，這反映了政策制定者面臨的困難選擇，「是要大量投資頂尖大學以獲取顯著成果，還是採取更公平的方式分散資金。」

相較之下，中國的「雙一流」（世界一流大學、一流學科建設）計劃持續為頂尖大學提供資金，自2015年啟動以來，已投入人民幣1670億元於頂尖學校，獲得了明顯的成效。

2024-2025年英國泰晤士亞洲大學排名對照表

台灣入榜學校排名對比

學校名稱2025年排名2024年排名變動
國立台灣大學3026↓4
中國醫藥大學6656↓10
國立陽明交通大學7264↓8
國立台灣科技大學7471↓3
國立清華大學8271↓11
台北醫學大學9483↓11
國立成功大學10694↓12
亞洲大學107103↓4
國立台灣師範大學118105↓13
國立雲林科技大學132141↑9
長庚大學139119↓20
國立中山大學141138↓3
高雄醫學大學200180↓20

亞洲前十名大學排名對比

2025年排名學校名稱2024年排名變動
1清華大學（中國）1
2北京大學（中國）2
3新加坡國立大學（新加坡）3
4南洋理工大學（新加坡）4
5東京大學（日本）5
6香港大學（香港）6
7復旦大學（中國）8↑1
8浙江大學（中國）9↑1
9香港中文大學（香港）10↑1
10上海交通大學（中國）7↓3

資料來源：THE1、2、3

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文2025泰晤士亞洲大學排名出爐！台灣13所大學打進前200，一表看排名變化

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