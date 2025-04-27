2025泰晤士亞洲大學排名出爐！台灣13所大學打進前200 一表看排名變化
摘要
英國《泰晤士高等教育》公布2025亞洲大學排名，台灣有13所大學排入前200名，但排名普遍下滑。泰晤士報分指出，台灣大學的排名受資源分散影響，反映出教育資源分配的兩難。
英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education）公布2025亞洲大學排名，台灣共有13所大學躋身亞洲前200名。不過，台灣各大學今年的排名普遍下滑，其中國立台灣大學從去年第26名降至第30名。
在台灣13所入榜學校中，有10所排名下降，僅有國立雲林科技大學逆勢成長，從去年第141名上升至第132名。
台大以第30名居台灣首位，但較去年下滑4名；中國醫藥大學排名第66名，去年為第56名；國立陽明交通大學排名第72名，去年是第64名；國立台灣科技大學與國立清華大學分別排名第74與第82名，兩校去年均為第71名。
亞洲前十強中，新加坡國立大學和南洋理工大學分別穩居第三及第四位，東京大學排名第五；香港大學維持第六名，香港中文大學則上升1名至第九位。
復旦大學和浙江大學各自上升1名，排名第七及第八，而上海交通大學則從去年的第七名下滑至第十名。
泰晤士報分析：台灣高教政策轉變影響排名表現
泰晤士報在排名結果分析中指出，台灣的排名表現與高教政策轉變有關。過往「獎勵大學教學卓越計畫」將資源集中於少數頂尖大學，「高等教育深耕計畫」上路後，放寬了大學申請卓越資金的資格。
國立政治大學教育學系教授侯永琪在報導中表示，政策改變後，台灣大學的「排名非常明顯的下降」。泰晤士報指出，這反映了政策制定者面臨的困難選擇，「是要大量投資頂尖大學以獲取顯著成果，還是採取更公平的方式分散資金。」
相較之下，中國的「雙一流」（世界一流大學、一流學科建設）計劃持續為頂尖大學提供資金，自2015年啟動以來，已投入人民幣1670億元於頂尖學校，獲得了明顯的成效。
2024-2025年英國泰晤士亞洲大學排名對照表
台灣入榜學校排名對比
|學校名稱
|2025年排名
|2024年排名
|變動
|國立台灣大學
|30
|26
|↓4
|中國醫藥大學
|66
|56
|↓10
|國立陽明交通大學
|72
|64
|↓8
|國立台灣科技大學
|74
|71
|↓3
|國立清華大學
|82
|71
|↓11
|台北醫學大學
|94
|83
|↓11
|國立成功大學
|106
|94
|↓12
|亞洲大學
|107
|103
|↓4
|國立台灣師範大學
|118
|105
|↓13
|國立雲林科技大學
|132
|141
|↑9
|長庚大學
|139
|119
|↓20
|國立中山大學
|141
|138
|↓3
|高雄醫學大學
|200
|180
|↓20
亞洲前十名大學排名對比
|2025年排名
|學校名稱
|2024年排名
|變動
|1
|清華大學（中國）
|1
|－
|2
|北京大學（中國）
|2
|－
|3
|新加坡國立大學（新加坡）
|3
|－
|4
|南洋理工大學（新加坡）
|4
|－
|5
|東京大學（日本）
|5
|－
|6
|香港大學（香港）
|6
|－
|7
|復旦大學（中國）
|8
|↑1
|8
|浙江大學（中國）
|9
|↑1
|9
|香港中文大學（香港）
|10
|↑1
|10
|上海交通大學（中國）
|7
|↓3
資料來源：THE1、2、3
※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。
《原文2025泰晤士亞洲大學排名出爐！台灣13所大學打進前200，一表看排名變化》
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