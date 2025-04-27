大小學伴相見歡 靜宜大學「數位學伴計畫」嘉惠偏鄉小學生

靜宜大學推動教育部「數位學伴計畫」，7年來共服務10所偏鄉小學、774名學童，1211名大學生參與，資訊學院劉國有院長指出，「數位學伴計畫」以「生命陪伴生命、生活教導生活」，透過大學伴的課業輔導及生活經驗分享，讓偏鄉小朋友也能想像未來的大學生活。

每學期課輔前，大學伴會根據各校學童的需求設計課程，並經帶班老師審核；靜宜7年來所累積的教材成果，令人驚艷！

靜宜今年共有上百位大學生投入，以服務台中市大甲區東明國小、和平區梨山國中小學，嘉義縣中埔鄉和興國小、布袋鄉好美國小、六角鄉更寮國小、東石鄉東石國小等，6校共63名學童，在靜宜校園舉辦「相見歡活動」，藉此拉近大小學伴的距離，彼此互動氣氛歡樂。

劉國有指出，大學生願意投入計畫，對其在製作教材或簡報上幫助很大，還能自我成長。靜宜大學伴所設計的教材以國文、數學等學科及國際教育為主，在課程中融入SDGs等相關議題。因採多元教學，有效提升學童興趣，教育部每年評選優良帶班老師及傑出大學伴，靜宜都榜上有名，成效卓著。

「數位學伴」因採遠距上課，每學期都會舉辦一次相見歡，今年選在靜宜校園舉辦，並結合該校體育室所推廣的「匹克球運動」，共同體驗這項有趣、容易上手的新潮運動。靜宜團隊規劃「校園實境解謎尋寶活動」，讓校園導覽不再只是靜態參觀，而是充滿挑戰與學習的冒險之旅！大小學伴同時藉由三人四腳接力賽及氣球Follow me等闖關挑戰，提升互動與團隊精神。

靜宜國際企業學系學生伍冠晴說，參與數位學伴計畫，讓她深刻體會到陪伴與學習的雙重意義；透過線上互動能運用所學的知識，看著小學伴從生澀到成長，心中充滿成就感，這段經歷豐富了生活，也更瞭解教育的多元面貌與數位學習的潛力。雖然過程中有挑戰，但付出的時間與心力都轉化為珍貴的回憶與成長的養分。

靜宜大傳系學生吳尚恩表示，這是她第一次參加數位學伴相見歡，體驗到團隊合作的歡樂，並在照顧小學伴過程中，獲得美好的友誼與成就感。

梨山國中小學教師洪楣雅說，該校位居深山，無法擁有豐厚的教育資源，透過數位學伴計畫能提升學生的學習成效；小學伴在相見歡活動中，也能充分感受到大學的校園氛圍，打開多元眼界。