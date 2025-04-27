清大今慶祝創校114周年 4系校友合力募得7500萬捐母校

國立清華大學今天慶祝創校114周年暨在台建校69周年校慶，以「清華與我」為校慶主題，而校內旺宏館穿堂的互動裝置則成為活動焦點，該裝置以全球清大校友會分布地圖為背景，搭配巧思設計的翻翻牌。其中一道問題牌面「清華最重要的人是誰？」翻開後是一面鏡子，象徵「你就是清華最重要的人」，巧妙呼應今年校慶主題，鼓勵每一位參與者與清大產生連結、共創故事。

清大校長高為元今與4名傑出校友及校友總會理事長陳立白一同踩動自行車社學生修復的二手腳踏車，校友地圖上連結全球各地校友會的彩色燈條也適時亮起，象徵清華人懷抱永續理念一起同行，騎向更精彩的未來。

高為元表示，清大過去一年持續拓展影響力，高雄校區發展已逐漸步上軌道，與中華大學的整併計畫也正穩健發展，將於今年正式向教育部提出整併申請。

陳立白表示，清大自創校以來秉持「自強不息、厚德載物」校訓，培育無數優秀人才，今年校慶主題「清華與我」正是共同精神寫照。他邀請更多清華人加入校友會行列，「一起成為母校堅強的後盾，為清華做得更多、做得更好。」

畢業50年的1975級核工、物理、化學、數學系所校友代表一同在校慶大會上，將4系校友合力募得的7500萬元捐贈給母校，展現對清華深厚的情感與支持。

清大說，這筆重要捐款將用於多項校務發展，包括核工系校友支持成功湖整治並命名西北廣場為「NE75廣場」，同時支持清華硼中子捕獲治療（BNCT）發展基金及永續核能教育與發展基金；化學系校友則捐助化學館外牆與室內整修工程；物理系校友協助更新系館「機械工廠」設備；數學系校友也捐助包含系友會獎助學金、清寒與急難救助金，及王懷權教授紀念獎學金等多項助學基金。

清大也在校慶大會上表揚本年度的傑出校友，包括友順科技創辦人高耿輝（核工77級）、璟德電子創辦人簡朝和（材料79、81級）、台積電資深處長、協理段孝勤（電機81、83級，EMBA 14級）、牧羊人集團創辦人孫宗德（工學院學士班13），表彰他們在專業領域卓然拔萃，對母校與社會多所貢獻，足為清華人楷模。

清大說，簡朝和是讓台灣陶瓷元件站上全球舞台的技術先鋒 ，是無線通訊陶瓷領域的專家，創辦璟德電子，領先導入 LTCC 技術，推動產業升級。他長期資助材料系硬體建設，捐建璟德講堂與維護基金，持續為學弟妹打造更好的學習環境。