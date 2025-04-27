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頂大：經費不夠 應促企業投資

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

黃昆輝教授教育基金會批評高教深耕計畫導致高教資源分配Ｍ型化，甚至擴大了大學兩極化差距，引發學界討論。大學端則認為，若政府以拔尖為目標，資源仍與期待不成比例，政府應提供更實際的引導策略，讓企業願意一同投資高教。

根據教育部一一三年高教深耕計畫第二期第一階段核定結果，台大獲得近廿六億元，較第二名成大十四點七億元，多出逾十億元，第三名陽明交大十三點六億，清大則獲得十二點六億，名列第四，而國內老牌私立學校多僅獲得約一億元，差距甚大。

陽明交大校長林奇宏分析，高等教育不必然是如鐘型曲線般常態分佈，但若想要達成拔尖，深耕計畫一年數間公立學校分個十來億，還是沒有辦法徹底改變體質，想要大學進入世界百大排行，現在的資源仍與期待不成比例。

林奇宏說，政府若沒有辦法透過計畫拿出太多經費，其實應該鼓勵企業一同投資高教。歷來都是企業習慣大學準備好人才，卻不想加入人才培育行列，政府應提供更實際的引導策略，如給予更好的賦稅優惠，或設法鼓勵企業以設立基金會的方式支援大學相關研究。

林奇宏也提到，近期美國政府對本土大學策略趨向緊縮，也許台灣政府可藉此加強策略、投資高教，是有機會做出改變，但要拔尖則資源不能分散，較為健康的高教環境，是需要約三所頂尖大學，且不能創造沒有競爭的環境，否則大學只會集體退步。

義守大學校長古源光則認為，台灣大學很多，學校應認清自己的定位，以中段國立大學、前段私立大學為例，應將深耕經費投入教學創新、適度打造特色，協助學生為產業所用，若全部要去做頂尖研究，「不免離自己的現況遠了一些」。

義守大學 陽明交大 高教深耕計畫

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