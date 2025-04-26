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替建中生解惑！被問「該讀電機或醫科」 台大院長：18歲決定一生太難

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢昨舉辦新書發表會，一群建中學生前往簽書，其中一位學生詢問「該讀電機還是醫科？」記者曾原信／攝影
台大醫院院長吳明賢昨舉辦新書發表會，一群建中學生前往簽書，其中一位學生詢問「該讀電機還是醫科？」記者曾原信／攝影

台灣醫療面臨醫護出走，給付低廉等問題，年輕世代對擔任醫師卻步，今年大學個人申請入學分數，牙科首度超越醫科。台大醫院院長吳明賢今舉辦新書講座，一群建中學生前往簽書，其中一位詢問「該讀電機還是醫科？」他表示，「18歲決定一輩子行業，太難。」國外作法是完成大學學業後再決定是否從醫，類似台灣學士後醫學系模式。

「以醫弘道‧守護善念：良醫的養成之路」今天下午舉行，吳明賢分享醫學生涯的養成歷程與人文信念，並結合新書《行俠仗醫，以醫弘道》內容，談論醫療現場中的倫理抉擇與病患互動。會後舉行簽書會，吸引許多年輕學子來互動。

吳明賢表示，醫學系畢業後，未必人人都要行醫，也可選擇至藥廠擔任研發人員，或轉公共衛生、醫務管理等專長，甚至有人當上市長、總統。他說自己輔導許多位不想當醫師學生轉系，或畢業後轉換跑道，「醫學系是訓練過程，八成學生畢業後當醫師，但有二成從事其他行業。」

牙醫系分數超越醫科，反映社會選擇，認為牙醫比醫師重要。」吳明賢表示，即使如此，一個國家社會，仍需要「仰望星空的人」，不只看眼前情勢、利益，而是思考未來。醫師養成動輒花費10至15年，現在入學者已選擇牙科多於醫科，「未來不敢期待」。但他強調，年輕人不符合期待，要怪的是制度設計，沒有讓行醫價格反映價值。

「立志賺錢者，通常賺不到錢，心態才是重要資產。」吳明賢表示，醫師幫助病患，遠離疾病痛苦，並獲得成就感，是「善行的志業」，醫病知識落差大，醫師為病人決定醫療措施，若非本於善心，病患不易發現，「送醫師匾額時，常寫上仁心仁術，仁心一定要在仁心前面，以病人而非自己為中心。」

吳明賢建議，年輕人應找到可畢生投入的事，才能創造傳奇。他舉例，輝達創辦人黃仁勳，日前在京都看到一位園丁正以工具徒手清除苔蘚，畚箕很小、苔蘚很多，但對方說，自己刮了25年苔蘚，要黃仁勳不用擔心，「職涯規畫要有長線規畫，年輕人蜂擁投入的醫美不是不重要，但不必要把這麼多優秀人才都押在這裡。」

義大醫院研究副院長許耀峻表示，他對牙科分數高於醫科並不擔心，除就讀門檻外，更重要的是學生接受訓練後，面對病人時是否具專業素養、同理心。不過，制度應支持想從醫者當個好醫師，否則醫師時時擔心被告、想著醫院總額還夠不夠用，要醫師不顧基本需求，「這不符合人性。」

吳明賢 建中 牙醫 醫學 醫師

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