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高科大青藝獎典藏品巡迴特展 今在佛陀紀念館登場

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
佛光山佛陀紀念館館長如常法師長期推動宗教文化與藝術交流，此次與高科大合作展覽展現對青年創作與多元文化的支持與肯定。圖／高科大提供
佛光山佛陀紀念館館長如常法師長期推動宗教文化與藝術交流，此次與高科大合作展覽展現對青年創作與多元文化的支持與肯定。圖／高科大提供

國立高雄科技大學2025青藝獎典藏作品巡迴特展以「近未來之形」為題，全台展開巡迴展覽，今天在高雄佛光山佛陀紀念館登場，開啟青年藝術對話新篇章，校長楊慶煜表示，青藝獎是全國唯一由大學主辦藝術獎項，提供青年藝術家展現才華舞台，更是大學推動美感教育具體實踐。

高科大「青藝獎」從2019年至2024年6年累積破百件典藏，今年規畫5場典藏作品巡迴特展，首場2月22日在台北中正紀念堂第四展館揭幕，獲得熱烈迴響，第二場4月1日至4月27日到台北順益台灣原住民博物館展出，第三場回到高雄佛陀紀念館舉行。

今天起展出41件典藏作品，包括多件金獎與特別獎得主作品，涵蓋繪畫、雕塑、攝影、錄像等多元媒材，展現青年藝術創新能量與多樣風貌。

楊慶煜指出，青藝獎秉持「海納百川、兼容並蓄」精神，鼓勵青年藝術家不限主題、不限媒材、不限形式，自由揮灑創意，祭出總獎金破百萬，而獲獎作品也成為學校珍貴典藏品。

佛陀紀念館長如常法師表示，佛光山致力推廣宗教文化與藝術交流，多次與國際藝術機構合作展出知名作品，此次攜手高科大舉辦巡迴特展展現對青年創作與多元文化的高度支持與肯定。

策展人台南應用科技大學美術系教授鄭勝華說，透過新的語言體、主題與關懷、未來的想像三大主軸，引領觀眾深入青年創作者對社會、土地與世界的思辨及藝術改變未來可能性，此次展期至7月13日止。

高科大青藝獎展覽有專人導覽介紹藝術家創作理念，現場吸引眾多民眾聆聽。圖／高科大提供
高科大青藝獎展覽有專人導覽介紹藝術家創作理念，現場吸引眾多民眾聆聽。圖／高科大提供
高科大2025青藝獎典藏作品巡迴特展展出多件青年藝術家傑出創作，融合繪畫與立體作品，呈現近未來藝術風貌。圖／高科大提供
高科大2025青藝獎典藏作品巡迴特展展出多件青年藝術家傑出創作，融合繪畫與立體作品，呈現近未來藝術風貌。圖／高科大提供
校長楊慶煜表示青藝獎不僅是青年藝術家展現才華的重要平台，更是大學推動美感教育的具體實踐。圖／高科大提供
校長楊慶煜表示青藝獎不僅是青年藝術家展現才華的重要平台，更是大學推動美感教育的具體實踐。圖／高科大提供
國立高雄科技大學獨立籌辦藝術獎項「青藝獎」6年時間累積破百件典藏，今天在高雄佛光山佛陀紀念館展出。圖／高科大提供
國立高雄科技大學獨立籌辦藝術獎項「青藝獎」6年時間累積破百件典藏，今天在高雄佛光山佛陀紀念館展出。圖／高科大提供

佛光山佛陀紀念館 藝術家 青年

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