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深耕計畫拔尖加重高教Ｍ型化 學者評：砸錢仍未見前景

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
黃昆輝教授教育基金會今天發表「高教深耕計畫執行成效評估研究」。記者許維寧／攝影
黃昆輝教授教育基金會今天發表「高教深耕計畫執行成效評估研究」。記者許維寧／攝影

黃昆輝教授教育基金會今天記者會上發表「高教深耕計畫執行成效評估研究」，學界研究指出，高教深耕計畫側重校際間的「競爭」，最終擴大了大學兩極化的問題，甚至高教資源Ｍ型化已日趨明顯，淪為同質化的惡性競爭。

基金會董事長黃昆輝表示，2018年後教育部發布高教深耕計畫，分為兩期實施、一期四年，兩期經費加總達1820億元，但其中高比例仍是競爭型經費，近年教育部政策拔尖少數大學競爭世界一流，但可惜年復一年，仍看不到光明的前景。

黃昆輝說，國內大學好的確實少，但差者也很多，幾乎沒有中間值，可見教育部側重明星學校的卓越政策應值得檢討，相信也到了檢討的時刻。

前教育部技職、高教司長黃政傑說，大學執行深耕計畫時可說「愛恨交織」，經費20%為普惠型，80%為競爭型，而深耕計畫經費龐大，難免淪為透過經費誘導學校做教育部想做的事，而學校為獲得經費則屈從於計畫，審查機制也出現一體適用的偏差、欠缺給予個別學校定位空間。

黃政傑更表示，深耕計畫規模愈大，其競爭也愈大、對大學的綑綁愈緊，本應由大學自主的辦學方向被計畫侷限，便難以破除辦學標準化的狀況，且因計畫側重競爭，最終不僅未改善大學教育兩極化的現象，更可說擴大了兩極化的問題。

黃政傑建議，現行深耕計畫審查用同樣的框架和指標，應有必要研議調整為分層、分級、分類審查方式，呼應不同學校的需求發展和建立特色，且應嘗試減少校際間的不良競爭，改促進大學的校際合作。

再者，黃政傑也說，應縮小深耕規模，但此非減少經費，而是把有成效的項目納入大學常態運作；執行良好的項目，則應納入教育部補助的年度經費，才能有利大學常態運作。

國立暨南大學校長武東星則說，深耕計畫經費分配機制確實有改善空間，如補助增加，但容易使大學在計畫執行上疲於奔命，影響校務正常發展和自主性；再者，過度依賴計畫補助，也可能導致部分學校在策略上過於迎合指標，反而忽略自身特色甚至長遠發展。

武東星也特別呼籲，高等教育資源Ｍ型化、資源兩極化日益明顯，大學需要兼具長期視野與整體考量的高教藍圖，才能有效引導各類型學校各展所長，避免同質化的惡性競爭。

前東吳大學校長劉源俊建議，應重整國科會和教育部組織，不要效法幅員廣大人口眾多的美國，而是應該效法土地近似台灣的歐洲國家經驗，設立高等教育研究部與普通教育部，促進高教健全發展。且台灣人口有限，本就不應好高騖遠，可鎖定約三所大學給予較多補助以利國際競爭，其餘大學各別發展特色即可，減少無謂的競爭。

教育部 高教深耕計畫 黃政傑

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