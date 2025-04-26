教授上課「露出內褲」該怎麼提醒？網友曝1招：你也不尷尬

你有發現別人走光的經驗嗎？一名女網友分享，教授上課時經常穿裙子，但有時坐下來講課，內褲就會露出來，讓她相當猶豫，不知道該不該跟教授說？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard上，以「教授內褲露出來應該要跟她講嗎？」為題，指出教授上課時經常穿裙子，但有時候坐下來講課，一翹腳內褲就會露出來，讓她直言「不知道該怎麼告訴對方，就怕沒禮貌或尷尬」。

這名女網友進一步說明，之前也提醒一名女同學肩帶露出來，卻遭到對方白眼稱「是故意的」，讓她更猶豫是否該提醒教授，或許教授根本不在意，自己的提醒就顯得很雞婆。

貼文一出後，多數網友都表示「這要看老師的性格才決定要不要提醒，有些事情即使看到，都要裝作不知道，點出來反而麻煩上身」、「我覺得穿裙子會翹腳的人，通常都知道自己會露出來吧？如果大部分都穿褲子，偶爾穿裙子，可能穿褲子穿習慣忘了，才比較有機會提醒」、「我喜歡穿短裙也知道有時動作大可能會露出來，但不會很在意欸，有人看到就看到」。

此外，也有網友給出實用建議，指出「寫小紙條，在教授上課前放在她桌子上」、「寫個便條紙趁沒人知道的時候夾在她能看到的地方？這樣她不知道是誰，妳也不會尷尬」。