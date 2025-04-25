英國新任代表包瓊郁拜會黃偉哲 期待台英交流遍地開花
英國在台辦事處新任代表包瓊郁(Ruth Bradley-Jones)今天率領政治處長文志康(Leon Man)及主任陳宥瑋拜會台南市政府。這是包瓊郁代表於2月履新後首次正式拜會，市長黃偉哲偕新聞及國際關係處長蘇恩恩及經濟發展局副局長蕭富仁接見訪團，雙方就文化、經濟等議題進行深入交流。
黃偉哲首先祝賀包瓊郁代表抵任新職，並指出台南不僅是歷史古都、科技新城，更是享有盛名的美食之都，且台南產業發達，包含農業、汽車零件業及高科技產業都有傲人成績。黃偉哲並提及英國擁有諸多的歷史名城、威士忌遠近馳名，並且擁有許多台南留學生，他相信台南與英國在文化、教育、產業等多方領域皆能深化交流，期盼未來能與包瓊郁代表繼續攜手合作。
包瓊郁表示，她兩年前與家人來台時便深深被台南的美食及天氣吸引。她抵任目標就是走遍台灣深入了解各城市的特色，相當期待能與台南合作，讓台英的交流遍地開花。她並指出，英國的新創公司數量在全球名列前茅，台南與英國除延續過去在傳統經貿及綠能等領域的合作基礎外，她也深信未來雙方的合作關係將充滿更多創新與無限可能。
包瓊郁代表擁有超過20年的外交經驗，曾派駐緬甸、衣索比亞、吉布地以及歐盟等地，為英國資深外交官。訪團此次南下不僅拜會黃偉哲市長，也特地前往台南市消防局參觀，實地了解本市災害應變及救災救護運作情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言