英國新任代表包瓊郁拜會黃偉哲 期待台英交流遍地開花

英國在台辦事處新任代表包瓊郁(Ruth Bradley-Jones)今天率領政治處長文志康(Leon Man)及主任陳宥瑋拜會台南市政府。這是包瓊郁代表於2月履新後首次正式拜會，市長黃偉哲偕新聞及國際關係處長蘇恩恩及經濟發展局副局長蕭富仁接見訪團，雙方就文化、經濟等議題進行深入交流。

黃偉哲首先祝賀包瓊郁代表抵任新職，並指出台南不僅是歷史古都、科技新城，更是享有盛名的美食之都，且台南產業發達，包含農業、汽車零件業及高科技產業都有傲人成績。黃偉哲並提及英國擁有諸多的歷史名城、威士忌遠近馳名，並且擁有許多台南留學生，他相信台南與英國在文化、教育、產業等多方領域皆能深化交流，期盼未來能與包瓊郁代表繼續攜手合作。

包瓊郁表示，她兩年前與家人來台時便深深被台南的美食及天氣吸引。她抵任目標就是走遍台灣深入了解各城市的特色，相當期待能與台南合作，讓台英的交流遍地開花。她並指出，英國的新創公司數量在全球名列前茅，台南與英國除延續過去在傳統經貿及綠能等領域的合作基礎外，她也深信未來雙方的合作關係將充滿更多創新與無限可能。