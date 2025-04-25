選校還選系？ 過來人「秒選它」：選錯恐面臨就業困難

選校還選系是許多高三生一定會苦惱的問題，一名女網友在Dcard發布貼文透露，妹妹目前大學第一階段中了國立大學理科科系和私立頂大資工系，而妹妹在興趣與校名之間猶疑不決，原PO查完資料也無法給出決定，因此想問問Dcard上的學長姐有沒有好的建議。

原PO表示妹妹一階通過一個中央大學大氣科學系跟一個私立前段資工系，妹妹本人比較偏向往資工發展，同時對中字輩的科系也不排斥、算有興趣，加上近期爬文看到大家的意見兩極有些苦惱。

原PO幫忙查資料後發現，有人建議選校，因為資源分配不均，好的校名資源比較多，到時候再努力轉系也可以。也有一派說法是建議選系，因為轉系很難轉，隔行如隔山。原PO身為五專的學生實在不了解這方面的資訊，幫不上妹妹的忙，因此想問問大家。

貼文下方的網友多推薦選擇資工，「有沒有想過為什麼她能同時過中央大氣跟私立資工，因為大家寧願扛私校的名稱也要讀資工」、「一定是選系，請選私立資工」、「資工的話學士不會是最終學歷」、「對理組來說，各產業會找對應科系的畢業生」、「有認識讀頂大但偏冷門科系的人，真的不好就業」、「讀私立資工，努力一點推甄或考研」。

不過也有一些網友建議選校，「選校吧，中字校名多香呀」、「選校是基於好的學校，能考到四大四中就往這邊，畢竟找工作第一眼還是先看學校」、「理學院裡面也有可以在碩班轉考資工的，要看哪個系」、「沒有要讀碩去五大四中」、「如果都國立選系，但有私就選公」。