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亞洲最佳大學排名 亞大創佳績

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
亞大校長蔡進發（左）率隊參訪美國麻省理工學院奈米研究中心，右為該中心主任Vladimir Bulović教授。圖／亞大提供
亞大校長蔡進發（左）率隊參訪美國麻省理工學院奈米研究中心，右為該中心主任Vladimir Bulović教授。圖／亞大提供

英國泰晤士報高教特刊（ＴＨＥ）公布「二○二五亞洲區最佳大學」排名，亞洲大學獲第一○七名，全台四十七所大學上榜，排在前二○○有十三校，其中亞大名列全台第八、私大第三、私大非醫大第一。展現學術實力、國際競爭力。

亞大、中國醫藥大學系統學校「中亞聯大」董事長蔡長海表示，ＴＨＥ排名是全球大學評比的重要指標之一，中醫大名列「二○二五亞洲區最佳大學」全台第二，和亞大分列全國私大第一、三名，兩校辦學績效均獲肯定，持續往國際一流大學邁進。

亞洲大學校長蔡進發指出，亞大連續十一年蟬聯「世界最佳大學」，全校推動ＡＩ應用教學，與封測大廠矽品、虎門科技等合作，積極打造「中部半導體基地」。亞大有廿一位教授榮登「全球前百分之二頂尖科學家」，與美國哈佛、麻省理工學院、輝達ＮＶＩＤＩＡ等鏈結合作，並與ＡＭＤ啟動「七大創新計畫」，培育ＡＩ科技、生醫領域人才。

蔡進發說，ＴＨＥ排名評比指標包括：研究、產學、教學、國際化等，亞大每年開辦免費國考、ＡＩ證照等輔導班，國考通過率都超過全國平均率，且已考取上百張亞馬遜ＡＷＳ、輝達ＮＶＩＤＩＡ國際證照，讓學生畢業能憑證照高薪就業。全校持續提升論文學術研究能量、提高學生就業力，讓亞大國際排名更上層樓。

亞洲大學 科學家

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