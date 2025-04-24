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台瓜交流 馬雅文明經典文獻慈濟大學完成中譯版

中央社／ 花蓮縣24日電
花蓮慈濟大學與瓜地馬拉政府合作，參與馬雅文明經典文獻「波波爾烏」中文翻譯出版，23日在瓜地馬拉總統府舉行新書發表會，瓜國外交部次長拉米雷斯（Maria Luisa Ramirez）（右5）、台灣駐瓜地馬拉大使張俊菲（左3）、慈濟大學校長劉怡均（左4）等人出席。慈濟大學提供／中央社
花蓮慈濟大學與瓜地馬拉政府合作，參與馬雅文明經典文獻「波波爾烏」中文翻譯出版，23日在瓜地馬拉總統府舉行新書發表會，瓜國外交部次長拉米雷斯（Maria Luisa Ramirez）（右5）、台灣駐瓜地馬拉大使張俊菲（左3）、慈濟大學校長劉怡均（左4）等人出席。慈濟大學提供／中央社

花蓮慈濟大學與瓜地馬拉政府合作，參與馬雅文明經典文獻「波波爾烏」中文翻譯出版，成為第2個外語翻譯本，23日於瓜地馬拉總統府發表，展現台瓜文化交流成果。

「給兒童的波波爾烏」中譯本新書發表會，23日於瓜地馬拉總統府舉行，是繼葡萄牙文版後，第2種外語翻譯本，瓜國外交部次長拉米雷斯（Maria LuisaRamirez）、台灣駐瓜地馬拉大使張俊菲、瓜地馬拉在地出版社及慈濟大學校長劉怡均等人出席。

拉米雷斯致詞指出，「波波爾烏」不只是神話及歷史故事，更是瓜地馬拉人身分認同與精神文化象徵，繁體中文版的出版，讓這部經典跨越語言與地域限制得以走進華語世界，希望喚起新世代對馬雅文化關注與熱愛。

張俊菲致詞表示，繁體中文譯本出版，象徵台瓜友誼與文化橋梁建立，選於「世界圖書與版權日」（4月23日）發表，更具國際與人文意涵，感謝慈濟大學等單位投入，期待未來有更多深化教育及文化合作。

慈濟大學今天發布新聞資料指出，「波波爾烏」是馬雅文明經典文獻，故事結合創世神話、自然觀及靈性價值；劉怡均說，未來期許慈濟能在高等教育、醫療照護領域，與瓜國展開深度合作。

參與翻譯的慈濟大學外國語文學系教授石雅如分享，2年前與瓜地馬拉駐台使館交流，促成這次合作機會，不僅是語言轉譯，更連結不同文化，希望透過譯本讓台灣孩子可以認識這份人文智慧。

花蓮慈濟大學與瓜地馬拉政府合作，參與馬雅文明經典文獻「波波爾烏」中文翻譯出版，為繼葡萄牙文版之後，第2種外語翻譯本，中譯本新書發表會23日在瓜地馬拉總統府舉行。慈濟大學提供／中央社
花蓮慈濟大學與瓜地馬拉政府合作，參與馬雅文明經典文獻「波波爾烏」中文翻譯出版，為繼葡萄牙文版之後，第2種外語翻譯本，中譯本新書發表會23日在瓜地馬拉總統府舉行。慈濟大學提供／中央社

慈濟 瓜地馬拉

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