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高雄大學資管系攜手易遊網 強化旅遊產業創新動能

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄大學資管系與易遊網攜手，將為台灣旅遊數位產業注入更多創新動能，打造年輕世代更多成長舞台。圖／高雄大學提供
高雄大學資管系與易遊網攜手，將為台灣旅遊數位產業注入更多創新動能，打造年輕世代更多成長舞台。圖／高雄大學提供

為強化數位轉型與實務合作，國立高雄大學資管系易遊網（ezTravel），今天在高雄大學管理學院舉行產學合作協議簽約儀式，此次合作將共同推動包括數位轉型、數據分析、社群行銷等方向的合作計畫，也象徵雙方對於產學共創價值與培育未來人才的高度承諾，不但為台灣旅遊數位產業注入更多創新動能，也為旅遊科技注入新能量，打造年輕世代更多成長舞台。

高雄大學資管系主任楊書成表示，易遊網是台灣最具規模與創新精神的旅遊電商平台之一，這次合作不僅象徵學術與實務的連結，更是開啟學生實習、專題研究、企業導師制度等多元合作的起點，成功搭起雙方產學合作的橋梁。

代表出席並簽約的易遊網副總經理蕭冠群表示，易遊網長期重視數據驅動與創新科技在旅遊產業的應用，也積極投入社群與內容行銷的實踐，非常期待這次與高雄大學資管系的合作，能夠與優秀的師生團隊共同開發新觀念、新工具，也期盼能讓學生在實務中累積競爭力，畢業即就業，縮短學用落差。

高雄大學資管系與易遊網簽署合作協議，左至右分別為丁一賢、楊書成、蕭冠群、林杏子。圖／高雄大學提供
高雄大學資管系與易遊網簽署合作協議，左至右分別為丁一賢、楊書成、蕭冠群、林杏子。圖／高雄大學提供

易遊網 資管系 高雄大學

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