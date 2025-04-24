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2025台灣最佳大學排行出爐！這私校奪第3 盼往國際一流大學邁進
英國泰晤士報高教特刊（THE）公布最新「2025亞洲區最佳大學」排名，亞洲大學榮獲第107名，名列全台第8、私大第3、私大非醫大第1；THE公布的「2025台灣最佳大學」，亞大與國內頂大齊名，為全台第3，僅次於台大、中國醫藥大學，為非醫大私大第1，展現學術實力、國際競爭力。
亞大、中國醫藥大學系統學校「中亞聯大」董事長蔡長海說，THE排名是全球大學評比的重要指標之一，中醫大名列「2025亞洲區最佳大學」全台第2，和亞大分列全國私大第1、3名，彰顯兩校的辦學績效獲肯定，持續往國際一流大學邁進。
亞大校長蔡進發說，亞大連續11年蟬聯「世界最佳大學」，全校推動AI應用教學，與封測大廠矽品、虎門科技等合作，積極打造「中部半導體基地」。亞大有21名教授榮登「全球前2%頂尖科學家」，與美國哈佛、麻省理工學院、輝達NVIDIA等鏈結合作，並與AMD啟動「七大創新計畫」，培育AI科技、生醫領域人才。
蔡進發指出，THE排名評比指標包括研究、產學、教學、國際化等，亞大每年開辦免費國考、AI證照等輔導班，國考通過率都超過全國平均率，且已考取上百張亞馬遜AWS、輝達NVIDIA國際證照，讓學生畢業能憑證照高薪就業。全校持續提升論文學術研究能量、提高學生就業力，讓亞大國際排名更上層樓。
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