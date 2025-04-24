2025台灣最佳大學排行出爐！這私校奪第3 盼往國際一流大學邁進

英國泰晤士報高教特刊（THE）公布最新「2025亞洲區最佳大學」排名，亞洲大學榮獲第107名，名列全台第8、私大第3、私大非醫大第1；THE公布的「2025台灣最佳大學」，亞大與國內頂大齊名，為全台第3，僅次於台大、中國醫藥大學，為非醫大私大第1，展現學術實力、國際競爭力。

亞大、中國醫藥大學系統學校「中亞聯大」董事長蔡長海說，THE排名是全球大學評比的重要指標之一，中醫大名列「2025亞洲區最佳大學」全台第2，和亞大分列全國私大第1、3名，彰顯兩校的辦學績效獲肯定，持續往國際一流大學邁進。

亞大校長蔡進發說，亞大連續11年蟬聯「世界最佳大學」，全校推動AI應用教學，與封測大廠矽品、虎門科技等合作，積極打造「中部半導體基地」。亞大有21名教授榮登「全球前2%頂尖科學家」，與美國哈佛、麻省理工學院、輝達NVIDIA等鏈結合作，並與AMD啟動「七大創新計畫」，培育AI科技、生醫領域人才。