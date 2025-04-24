悼念教宗方濟各辭世 靜宜大學「奉獻彌撒」場面肅穆

教宗方濟各於21日安息主懷，天主教靜宜大學今天舉行「為追思教宗方濟各奉獻彌撒」，靜宜校園並響起88響鐘聲，表達對教宗88載人生的敬仰與懷念；校方並於主顧聖母堂設置「追思角」，即日起至25日止，開放師生與民眾悼念、默禱與書寫祈禱卡，並將參與26日16:00全球同步舉行的教宗葬禮彌撒線上直播，以連結萬千心靈共同送行這位充滿智慧、仁愛與勇氣的時代牧者。

天主教靜宜大學表示，教宗方濟各是首位非歐洲出身來自拉丁美洲的教宗，任內12年裡致力推動教會改革、社會公義、環境保護及弱勢族群關懷，謙遜親民的牧靈風格深植人心，成為全球天主教會的精神領袖及典範，為追思教宗方濟各生前行誼，今天在校內主顧聖母堂由校牧楊安仁神父主禮「奉獻彌撒」，靜宜全體師生向教宗方濟各致上最崇高的敬意。

靜宜大學董事長蘇耀文主教說，教宗方濟各是位謙遜而充滿憐憫的偉大牧者，特別關注青年，勉勵勇敢面對世界的挑戰，活出信仰的勇氣與愛的實踐。要勇於夢想、大膽冒險，走出自我設限與舒適圈；曾說「青年不該成為沙發青年，應成為充滿行動力與熱情的年輕人」，並呼籲青年積極參與社會與教會的使命，成為推動正義、和平與轉化的力量。