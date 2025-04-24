40系、38學程自由配 清大創探索學習中心助規畫藍圖

國立清華大學表示，今年八月將推出彈性的適性探索方案，清大也將成立國內大學中第一所學習探索中心，主打「先探索，再學習」，輔導學生找到興趣與方向，可自由組合搭配全校40個系、38個學分學程，打造專屬的學習藍圖。

清大教務長巫勇賢指出，為培養多元思考的跨領域人才，清華近年強力推動跨領域學習，學生除以本系為第一專長，還可選系外的第二專長；去年畢業生跨領域學習比率已超過7成。

清華大學即將自今年8月推出「適性探索方案」，巫勇賢指出，清華學生可從大一下學期先接受輔導後提出申請，加入探索學習方案後，學籍轉入清華學院學士班，即可選擇外系為第一專長，也可搭配其他的第二專長及各種學分學程。如化工系學生也可以轉以經濟為第一專長，或選擇人工智慧、法律等學分學程，組合成「AI法律」跨域專業。

對此，清大也宣布正式成立探索學習中心，提供系統化的探索課程、學習諮詢與資源媒合，並開設人生設計課程，幫助學生釐清個人特質，找到未來的方向。

探索學習中心也安排學長姐輔導學弟妹，清華學院學士班主任羅仕龍表示，「比起老師的引導，學生可能更能對準學生的頻率。」推動小組召集人彭心儀則說，目前已培訓約50位同儕引導員，因年齡相近，更熟悉彼此的語言，也更理解學弟妹的困境，還可建立起專屬的學習社群。

未來探索學習中心將和各學院合作，陸續開設專業探索課程，探索學習中心今年也將與清華的住宿書院「載物書院」合作，開設藝術創作專題探索課程。

彭心儀指出，團隊曾調查，約有6至7成的受訪者屬於「目的感強但不知如何執行」、「行動力強但方向不明確」，適性探索方案正是幫助學生在彈性環境中找到路。