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真實案件攻防上場！普華租稅辯論賽5月9日登場免費看
以實際稅務爭議為題的「普華租稅法庭辯論賽」將於5月9日下午1點在台大法律學院霖澤館國際會議廳登場，今年聚焦憲法法庭判決「擬制遺產課稅案」，匯集8校菁英，針對憲法解釋、遺產與贈與稅、民法身分法等議題正面交鋒，預料將是一場法律攻防的精彩對決。
賽事由普華商務法律事務所與台大財稅法學研究中心主辦，資誠教育基金會與中華產業國際租稅學會協辦，長年推動稅法教育，為國內少見聚焦實務案件的法律辯論賽。參賽隊伍來自台灣大學、高雄大學（兩隊）、中國文化大學、輔仁大學、東吳大學及中正大學，經抽籤決定原告與被告對戰組合，4月間完成書狀交換，5月9日正式上場展開言詞攻防。
為強化實務對接，賽事設計仿行政訴訟程序，由高雄高等行政法院法官黃奕超擔任指揮訴訟評審，並邀集前最高行政法院法官林文舟、財政部賦稅署副署長陳慧綺、東吳大學教授陳清秀、資誠會計師事務所營運長許祺昌、普華商務法律事務所合夥律師李益甄共同評選，搭配各隊指導老師參與評分，檢視選手書狀內容與辯論表現。
賽後將公布冠軍、亞軍、季軍及多項個人與團體獎項，最佳辯士除獲獎金外，還可獲得普華律師實務訓練機會，進一步接軌職場。活動免費開放觀賽，限大專院校在校生與教職員入場，報名及活動詳情，請洽台大財稅法學研究中心。
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