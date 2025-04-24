真實案件攻防上場！普華租稅辯論賽5月9日登場免費看

新科博士就業不穩定，教授有過勞競爭無底洞，許多學術工作者萌生出走念頭，或直接「認賠殺出」。近4年全台大專校院專任教師減少2000多人。在兩岸高教都有教書經驗的葉期財，考量少子化招生不易，又有升等兩難困境，他在51歲這一年「跳船」去創業。 中年轉職，上有老下有小，收入還可能驟減，聯合報數位版「告別學術圈」系列採訪數位1960、1970年代出生的學者，如何在艱難又高風險的抉擇中告別學術圈。

2025-04-24 07:30