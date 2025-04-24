減少犧牲實驗動物！ 陽明交大啟用全台首座「3R智慧教室」
今天是世界實驗動物日，為了提升實驗動物福祉，國立陽明交通大學啟用全台首座「3R智慧教室」，即替代（Replacement）、減量（Reduction）、精緻化（Refinement），盼能兼顧動物福祉和人類科學發展。
為了減少在教學訓練期間犧牲的實驗動物，陽明交大實驗動物中心打造全新「3R智慧教室」，透過多項智慧化學習工具與互動展示，實現3R理念。
陽明交大表示，實驗動物中心獨立開發設計VR系統與360度虛擬導覽，獸醫師以第一人稱視角設計教材，為研究人員、學生提供客製化技術培訓。透過VR技術，參與者可身臨其境體驗實驗動物專業教材，如學習對小鼠進行如動物保定、尾靜脈注射等技術，並能即時顯示輔助資訊，在不犧牲教育品質下替代部分動物使用，學員也可以反覆學習熟悉技術，達到學習效果。
此外，陽明交大說，也搭配仿生教具，讓學生先熟練手感和技巧再進行活體操作，減少訓練期間犧牲的實驗動物。設計可有效落實替代與減量兩大原則。教室內也展示實驗動物玩具與舒適的籠舍布置，讓學生與研究人員理解，實驗動物在非實驗期間也能維持良好的生理與心理狀態，並推廣人道科學價值，實踐精緻化精神。
實驗動物中心主任趙瑞益表示，導入創新技術不僅能提升學習效果，也能讓學生更深入理解動物的解剖結構與生理過程，進一步強化專業知識與技能。最重要的是促進學術發展時更能有效達到實驗動物減量，同步實現動物福祉與研究需求。
校長林奇宏表示，2023年全台實驗動物使用量共有112萬隻，凸顯在科學研究中實驗動物受廣泛應用，但也加速陽明交大推動台灣實驗動物福祉3R理念的決心，盼能兼顧動物福祉與人類科學發展。
陽明交大表示，未來預計整合實驗動物中心、賢齊館、聯合大新竹生醫產業BioICT研發聯盟、書田館及竹銘醫院等，共同打造一個友善的實驗動物生醫研發平台。
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