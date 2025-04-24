東海建築連十年躍進美國常春藤 寫下國際升學輝煌篇章

東海大學建築系再度以穩健實力寫下國際升學的輝煌篇章。據最新統計，自2015年至2025年，東海建築系學生連續十年錄取哈佛大學、哥倫比亞大學、康乃爾大學、賓州大學、麻省理工學院(MIT)等常春藤盟校與世界頂尖名校，成為台灣建築設計教育界名副其實的常勝軍。

2025年錄取成果亦捷報頻傳。根據最新消息，一位畢業生成功錄取哈佛大學、哥倫比亞大學與密西根大學；另一位則同時獲得AA倫敦建築聯盟、UCL倫敦大學學院、哥倫比亞大學、賓州大學、康乃爾大學與UCLA等六所世界頂尖建築名校青睞。

這不僅展現學生的卓越潛力，更是系所教學體系長年紮根與累積的成果。此外，今年亦有多位同學錄取亞洲與國內頂尖大學，展現東海建築穩健的全方位實力。

東海大學研發處校務發展規劃組長、同時為哈佛GSD博士校友的邱浩修副教授指出：「每個年級的老師一棒接一棒，協力累積學生的知識與技術，讓他們在畢業時具備整合能力、提案能力與創造力。我們專兼任教師中，來自哈佛與MIT的老師超過六位，其他老師也多來自國內外頂尖學府。因此學生的成就不是個人的光芒，而是整體教學團隊長期耕耘的成果。」

邱浩修表示，東海建築系自創系以來，即對標西方建築教學體系，秉持開放、批判與創作並重的教育理念，導入國際級設計課程，鼓勵學生以跨域思維回應地方與全球議題。在這樣的學術土壤中，學生不僅培養堅實的作品實力，更累積深厚的研究視野與論述能力。

東海大學創藝學院院長許和捷表示，除了國際升學成果令人矚目，建築系師生在研究與展演領域同樣表現優異。邱浩修教授領軍執行的「智能種子屋建置計畫」，榮獲2022年日本Good Design Award(優良設計獎)。

2024年「建築AI計畫」再度獲得經濟部113年度科研成果價值創造計畫(價創2.0)補助，為全國僅17案之一，東海更為僅有獲選的兩所私立大學之一(與北醫並列)，展現建築研究與科技創新的卓越能量。

在國際建築展演方面，許和捷也指出，2023年由建築系主任曾瑋領銜提案的《地景中未完成的協議─台灣改裝》，獲選為第18屆威尼斯建築雙年展台灣館代表團隊，在全球建築文化交流舞台上，成功為台灣發聲。