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泰晤士2025亞洲高等教育峰會 台大奪「傑出學生支持獎」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學教務長王泓仁（左二）、副教務長陳林祈（左三）及教務處團隊同仁上台領獎。圖／台大提供
國立台灣大學教務長王泓仁（左二）、副教務長陳林祈（左三）及教務處團隊同仁上台領獎。圖／台大提供

世界大學排名機構泰晤士高等教育（Times Higher Education，THE），4月22日於澳門科技大學舉辦2025亞洲高等教育頒獎典禮，國立台灣大學由教務長王泓仁率團，首次參賽即榮獲「傑出學生支持獎」（Outstanding Support for Students），也是全台首間獲獎的大學。

泰晤士高等教育自2019年起，每年舉辦亞洲高等教育峰會，參賽學校遍及亞洲各國及地區，除我國外，還包含日本、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、中國大陸等。

根據THE公布數據，今年有超過500個提案，再由包含美國哈佛大學、英國倫敦大學、日本東北大學等代表組成的國際評審團，遴選出80個入圍者競逐10個獎項，台大首次參賽即從新加坡國立大學等8所競爭學校中脫穎而出，是該獎項唯一獲獎的大學。

台大本次獲獎的 「INT System」，以點亮（Illuminating）、定向（Navigating）、跨域創新（Transforming）為主軸，整合學習規劃辦公室、領域專長模組與校院學士，透過全方位的支持系統，協助同學釐清學習與生涯方向，進而突破學科界線，打造獨特的學士學位。

王泓仁表示，台大從2019年起推動未來大學計畫，此次獲獎，讓國際看見台大與台灣高等教育創新的成果。國際評審團特別讚賞台大能夠從學生的需求出發，有效結合學習規劃、課程模組與彈性學制，打造以學習者為中心，兼具深度與廣度的支持系統。

王泓仁說，台大目前已有270個領域專長模組，學系參與率達80%；112學年有3分之1的畢業生取得專長證書。彈性學制方面，已有6個學院開設院學士學位；校學士的申請人數更是逐年成長，現已有92名學生修讀。此外，未來大學計畫辦公室也出版6本「台大模式手冊」，與全台大專校院分享推動各項方案的經驗。

台大 日本 馬來西亞

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