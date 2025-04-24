提升實驗動物福祉！陽明交大「3R智慧教室」啟用

今天是「世界實驗動物日」，為提升實驗動物福祉，陽明交大正式啟用全台大學首座「3R智慧教室」，透過多項智慧化學習工具與互動展示，有效實現3R理念，並積極推動台灣實驗動物福祉3R理念，同時促進生技醫藥研究發展的承諾。

陽明交大校長林奇宏表示，2023年全台實驗動物使用量共有112萬隻，這些數據凸顯在科學研究中實驗動物的廣泛應用，也加速陽明交大推動台灣實驗動物福祉3R理念的決心，盼能兼顧動物福祉與人類科學發展。

陽明交大指出，為減少在教學訓練期間犧牲的實驗動物，陽明交大實驗動物中心全新打造的「3R智慧教室」，獨立開發設計VR系統與360度虛擬導覽，獸醫師以第一人稱視角設計教材，為研究人員及學生提供客製化的技術培訓。

陽明交大指出，透過VR技術，參與者可身臨其境體驗實驗動物的專業教材，如學習如何對小鼠進行各項技術如動物保定、尾靜脈注射等，並能即時顯示輔助資訊，能在不犧牲教育質量的情況下替代部分動物使用。學員可以反覆學習熟悉技術，達到最佳學習效果，共創一個動物友善的未來。

另外，「3R智慧教室」也搭配仿生教具，讓學生先熟練手感細節和技巧再進行活體操作，減少在教學訓練期間犧牲的實驗動物。這樣的設計將可有效落實「替代（Replacement）」與「減量（Reduction）」兩大原則。教室內部展示多樣化的實驗動物玩具與舒適的籠舍布置，從視覺、嗅覺與活動空間著手，讓學生與研究人員理解實驗動物在非實驗期間也能維持良好的生理與心理狀態，建立對動物福祉的正確認識，並推廣人道科學的核心價值，充分實踐「精緻化（Refinement）」的精神。

實驗動物中心主任趙瑞益表示，這些創新技術的導入，不僅大幅提升學習效果，還讓學生能更深入理解動物的解剖結構與生理過程，進一步強化其專業知識與技能。最重要的是，這些數位學習方式與3R理念完美契合，不僅促進學術發展，更能有效達到實驗動物減量，實現動物福祉與研究需求的雙贏。