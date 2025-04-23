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新北與台師大簽約 推正向心理教育強化學生韌性

中央社／ 新北23日電

新北市教育局表示，心理健康是學習成長的關鍵，今天與台灣師大簽署合作備忘錄，加強學生心理健康，推動正向心理教育，強化心理情緒的韌性，讓學生能在安心、自在的環境學習。

教育局長張明文下午主持「正向心理校群中心」啟動記者會時，語重心長表示，近期不斷發生校園事件與紛擾，顯示社會的壓力；因此，期待每名學生都快樂成長，老師「為幸福而教」，師生都能有快樂、正向的心情，如此也才會有快樂的家長。

教育局將「正向心理健康」納入健康促進學校重點議題，成立「正向心理校群中心」，張明文下午與台灣師大健康促進與衛生教育系教授張鳳琴，簽約合作備忘錄。

張鳳琴接受中央社記者訪問說，推健康促進的方法，可以與父母互動分享心情、學生透過桌遊學習正向心理，家長親子共同學習正向心理等。

另外，她說，學生透過「情緒打卡牆」分享每天的心情，其他同儕若發現異狀可以協助同學抒壓，老師也可適時關心，引導孩子的正向心理情緒，進而提升心理韌性。

發生校園事件的某學校校長，今天在臉書Facebook貼文表示，守護所有師生平安上學，建構安全學習的校園，是校長的責無旁貸的使命，學校團隊也努力不放棄任何機會和可能。

這名校長說，經熟慮後決定，努力完成這學期任務後，會暫時離開校長職務，申請回任行政工作，再學習與沉潛。這不是逃避、放棄，而是責任與承擔，期待校園回到平靜、孩子們學習回到正軌，不再受傷。

教育局晚間向中央社記者表示，這名校長主動致電表達離開校長職務的決定，教育局予以尊重。主要是近期即將遴選校長，校長盼表態空出職缺，好讓遴選作業更順暢，讓行政交接無縫接軌。

情緒 教育局 校園

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