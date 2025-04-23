頂大文組碩畢求職血淚…她籲6件事大學先做 網點頭：血的教訓

「文組畢、不從公教就是原罪。」畢業季將屆，一名攻讀文組相關領域的女網友準備找工作，近日有感而發在Dcard發文分享，自嘆即便碩士畢業也不期待能找到起薪多高的工作，就算頂著頂大校名，仍把自己當成一個再普通不過的大學畢業生，直呼早該對這一切要有自知之明。

面對就業地獄，原PO坦言「30k做不做？32k做不做？當然做」，最終頂著什麼校名似乎已不再重要。然而話鋒一轉，她也針對不小心踏上純文組（文史哲教）之路的人，給出6大實用建議，且早在大學時期便可提早布局。

原PO指出，第一點「語言能力很重要」，大學四年內想辦法讓自己的英文說寫流利，最好還要加學第二外語；第二點是將文書處理工具，如Word、Excel學專精，甚至可去考取證照；第三點是利用學校資源，可跨系修課、輔系、雙主修等，邏輯不錯的人可以去修入門的程式語言，或去修習、旁聽商業相關的課程。

第四、五點則與求職相關，原PO建議從大一就可以開始瀏覽求職網站，可以提前做好心理準備，多看看心儀的職缺需要什麼硬實力、軟實力；至於大三、大四的實習也要「好好找」，因為這份機會高機率會成為未來的敲門磚。

最後，原PO則是呼籲「保持極度謙卑的心」，她坦言即使畢業於大家眼裡「還不錯」的大學，心態上千萬不能膨脹，也不要做畢業後可以輕鬆領高薪的白日夢，更不要覺得踏入科技業很簡單。

貼文一出，網友們紛紛認同表示，「你寫的一切我完全超有感，頂著名校純文碩，在犯蠢時會特別擔心被人說名校不過如此。深知自己沒有經驗又只是文組，起薪差也要認，但累得像狗的時候還是很惆悵」、「原PO講的都是血的教訓。然後我要補充的是，沒有要走學術路線或已經定好職涯規劃就不要念文學院，只是感興趣的話建議旁聽或輔修，因為哪怕越學越有興趣，研究所再轉文學院也不難」、「純文組推這篇，開始工作以後會慢慢比較有方向怎麼找更好的工作」。