新北淡江大學化學車駛入秀峰高中 學生體驗科學魅力

淡江大學化學分析車再度出動，今年與新北市教育局合作巡迴校園，其中一站到了汐止區的秀峰高中，讓學生們親身體驗科學實驗的樂趣，課堂上帶著學生做蔬菜硝酸鹽的檢測，透過模索、實際操作，了解一些做實驗的變因，不同的教學方式，學生們都收獲很多。

此次活動特別安排給高二數理實驗班的學生，適逢第一次定期評量剛結束，學生們對於能由淡江大學化學分析車團隊親自指導實驗操作，皆感到無比期待與興奮。本次實驗主題為「蔬菜硝酸鹽含量測試」及「Merck RQ20光度計檢測」。

在實驗前的講座中，淡江大學化學車團隊詳細解說實驗原理，並引導學生思考對照組設計。同學們對於不同的教學方式很有興趣，聚精會神聆聽講解，積極參與討論。隨後，學生們帶著準備好的蔬菜進入實驗室，進行剪菜、過濾等一系列標準操作，過程流暢且有條不紊，展現出高度的學習熱忱與專注力。

秀峰高中學生說，是自願參加這次的活動，因為是自然組的學生，對理化特別有興趣，這次是測試看看平常吃的蔬菜裡面含有多少的硝酸鹽，這對自己的身體健康有影響。這次有教授來提供更專業的實驗過程跟更專業的見解，像是在蔬菜裡面有硝酸鹽存在，對人體有影響，這次透過實驗設計變因，探討硝酸鹽含量，會不會因為變因造成影響。

淡江大學化學車團隊長林佑燐指出，帶學生做蔬菜硝酸鹽的檢測，學校有兩台科學的貨車，會全台灣去跑，每一年會跟新北市政府教育局合作，三到五月會在新北市巡迴，這一站來到秀峰高中，帶著學生從實驗中了解一些做實驗的變因、要怎麼設計，用簡單的硝酸鹽試紙去做測試。

秀峰高中蔡春來校長表示，此次淡江大學化學分析車的到訪，不僅提升了學生對科學實驗的興趣，更讓學生在實際操作中學習科學思維，獲益良多。學校期待未來能有更多類似的合作機會，讓學生持續在實作中成長，拓展科學視野。