成大、SLB簽署戰略夥伴關係 推動台灣減碳工程
國立成功大學工學院和國際能源服務領導企業（SLB）今天簽署戰略合作夥伴關係，展開台灣減碳工程全面合作，打造更具永續發展潛力的未來。
成大今天發布新聞稿指出，面對全球氣候變遷與碳排放嚴峻挑戰，成大工學院和SLB簽署合作，將結合雙方各自強項，聯手推動減碳和綠色能源領域的技術升級，聚焦台灣減碳實際作為。
成大工學院和SLB預定聯手展開台灣減碳工程，涵蓋地質碳封存合作研發、地熱能源發展、碳減量工程與人才培育等，探索台灣地質構造，建立安全、經濟又有效率的CO₂封存系統，促進台灣能源多元化與永續性，且建立產學合作管道，培養新世代工程與研發人才。
成大表示，SLB在全球石油探勘、地熱勘探與二氧化碳封存等工程上，擁有相當豐富經驗及領先技術，包括高效率鑽探技術、地球物理研究、油氣田監測與地質封存應用等。
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