成大、SLB簽署戰略夥伴關係 推動台灣減碳工程

教授突然增加「畢業門檻」的原因可能是什麼呢？一名女研究生發文，稱她即將畢業前，教授卻突然增加畢業門檻，要求需參加兩次研討會，發一次期刊才能畢業，系上並沒有規定，是教授自行要求的，對此，有網友認為只是單純教授「心情不好」，建議再觀察、再等等。

2025-04-23 14:44