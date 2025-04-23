文大發起校園捐血 累積逾200次熱血師帶頭響應

中國文化大學舉辦「熱血重磅回歸」校園捐血活動，號召師生以實際行動傳遞溫暖，累積捐血逾200次的文大新聞系教授莊伯仲也帶頭響應。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，文化大學一直以來積極推動校園公益活動，捐血更是重要一環，去年全校齊心共襄盛舉，捐出逾700袋血液，獲教育部頒發「113年度捐血成績優異獎」，彰顯學校在健康教育與社會責任的卓越成效。

文化大學學生事務處課外活動組今年攜手捐血中心，於4月22日至24日舉辦「熱血重磅回歸」校園捐血活動，地點設於校內大義館與大典館之間，每天上午9時30分至下午4時30分開放，號召全校師生踴躍響應，以實際行動傳遞溫暖與希望。

文化大學新聞系教授莊伯仲從18歲開始捐血至今，累積超過200次捐血紀錄，還曾獲得衛生福利部頒發獎狀表揚。

莊伯仲表示，自己從學生時期到擔任教授，從校內到校外，只要時間與體能許可，都會義不容辭捲起袖子。對他而言，捐血已成生活習慣，更是自我健康管理與回饋社會的重要方式。他笑說，「捐血是我青春的秘密」，如果文大教授裡有捐血排行榜，他應該能爭取第1名。

為鼓勵學生參與，文化大學提到，捐血學生可獲得專屬文宣紀念品（數量有限，送完為止），並可登錄「全人學習護照」德育與體育各2點。捐血中心也提醒參與的學生，前一晚要早點休息、當日早餐要吃飽，建議避開每日下午3時的高峰時段，以縮短等待時間。