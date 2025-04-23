快訊

聚餐結束出車禍「同事撞同事」1死2傷皆西堤員工 王品回應了

國民黨贏了！中興山莊土地遭黨產會追徵32億元 判決撤銷處分

川普考慮大幅削減對陸關稅 某些品項下調逾一半「可能幅度曝光」

文大發起校園捐血 累積逾200次熱血師帶頭響應

中央社／ 台北23日電

中國文化大學舉辦「熱血重磅回歸」校園捐血活動，號召師生以實際行動傳遞溫暖，累積捐血逾200次的文大新聞系教授莊伯仲也帶頭響應。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，文化大學一直以來積極推動校園公益活動，捐血更是重要一環，去年全校齊心共襄盛舉，捐出逾700袋血液，獲教育部頒發「113年度捐血成績優異獎」，彰顯學校在健康教育與社會責任的卓越成效。

文化大學學生事務處課外活動組今年攜手捐血中心，於4月22日至24日舉辦「熱血重磅回歸」校園捐血活動，地點設於校內大義館與大典館之間，每天上午9時30分至下午4時30分開放，號召全校師生踴躍響應，以實際行動傳遞溫暖與希望。

文化大學新聞系教授莊伯仲從18歲開始捐血至今，累積超過200次捐血紀錄，還曾獲得衛生福利部頒發獎狀表揚。

莊伯仲表示，自己從學生時期到擔任教授，從校內到校外，只要時間與體能許可，都會義不容辭捲起袖子。對他而言，捐血已成生活習慣，更是自我健康管理與回饋社會的重要方式。他笑說，「捐血是我青春的秘密」，如果文大教授裡有捐血排行榜，他應該能爭取第1名。

為鼓勵學生參與，文化大學提到，捐血學生可獲得專屬文宣紀念品（數量有限，送完為止），並可登錄「全人學習護照」德育與體育各2點。捐血中心也提醒參與的學生，前一晚要早點休息、當日早餐要吃飽，建議避開每日下午3時的高峰時段，以縮短等待時間。

捐血中心 文化大學 校園

延伸閱讀

加班忙碌削弱年輕捐血熱誠 血基會鼓勵午休挽袖：吃飽正適合

幾是老人捐血！新血不來老血續撐 113年血庫供應醫院減2.3%

矽品辦捐血結合親子活動 明天台中還有一場

大大基金會「捐血家年華」圓滿結束 捐血逾1.3萬袋

相關新聞

陽明交大超商公告2個月被偷476茶葉蛋 學生譏：偷蛋龍？

陽明交通大學第二餐廳的7-ELEVEN超商近日公告，店內近2月內發現多達476顆茶葉蛋遭未結帳即取用，公告一出，引發學生...

頂大文組碩畢求職血淚…她籲6件事大學先做 網點頭：血的教訓

「文組畢、不從公教就是原罪。」畢業季將屆，一名攻讀文組相關領域的女網友準備找工作...

新北淡江大學化學車駛入秀峰高中 學生體驗科學魅力

淡江大學化學分析車再度出動，今年與新北市教育局合作巡迴校園，其中一站到了汐止區的秀峰高中，讓學生們親身體驗科學實驗的樂趣，課堂上帶著學生做蔬菜硝酸鹽的檢測，透過模索、實際操作，了解一些做實驗的變因，不同的教學方式，學生們都收獲很多。

她即將畢業教授突改「畢業門檻」 網搖頭：高教真的有問題

教授突然增加「畢業門檻」的原因可能是什麼呢？一名女研究生發文，稱她即將畢業前，教授卻突然增加畢業門檻，要求需參加兩次研討會，發一次期刊才能畢業，系上並沒有規定，是教授自行要求的，對此，有網友認為只是單純教授「心情不好」，建議再觀察、再等等。

世新產學合作 打造話題網劇我的年下守護男

世新大學跨系師生團隊參與製作原創音樂網路短劇「我的年下守護男」，包括製片、攝影、燈光、收音、場務等實務，除了獲得寶貴經驗...

台灣劇場設計先驅 「聶光炎和我們的劇場時代」特展登場

2025年關渡藝術節旗艦製作《凝視舞臺——聶光炎和我們的劇場時代》特展日前登場，好評如潮。該展由台北藝術大學戲劇學院與台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。