她即將畢業教授突改「畢業門檻」 網搖頭：高教真的有問題

教授突然增加「畢業門檻」的原因可能是什麼呢？一名女研究生發文，稱她即將畢業前，教授卻突然增加畢業門檻，要求需參加兩次研討會，發一次期刊才能畢業，系上並沒有規定，是教授自行要求的，對此，有網友認為只是單純教授「心情不好」，建議再觀察、再等等。

一名女網友在Dcard發文，表示她是研究生，近期馬上就要畢業了，但教授卻突然增加畢業門檻，指示她要參加兩次研討會，並且發表一次期刊，確定發出去才能畢業，讓她感到非常困擾。

原PO表示，她查閱過系上的規定，並沒有這方面的要求，以前問指導教授實驗室有無相關規定，教授也表示「沒有」，看學生的意願，現在卻這樣「刁難」她，想了好幾天也不知道該怎麼解決，因此才想請教網友們的意見。

此文一出，不少網友認為有些教授很「善變」，建議原PO再觀察，「有些老師很善變，昨天講這樣明天又不一樣，我覺得再觀察一下」、「再觀察一下，有時候只是教授亂說的」、「真的先觀察，不要撕破臉，教授每天講話的版本都不一樣，一切都看心情」、「我覺得可以等個一兩週看看，心情好的時候再去探聽一下，有可能是跟妳講的時候那天心情特別差」。

也有網友分享類似經驗，「我論文快寫完的時候，被逼著打掉重練，畢業門檻上修，投上Q1的期刊才能走人，還好最後只花了三年」、「我遇過類似的事，我當時還做過國際研討會的session chair（會議主席），研究發表被美國報導，最後要求我碩士要發三篇，我直接走人」、「似曾相似，我最後也是乖乖照老師話做，建議可以找找系主任聊看看，沒用也差不多了，乖乖照老師的話做吧，台灣高教真有問題」。