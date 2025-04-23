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陽明交大超商公告2個月被偷476茶葉蛋 學生譏：偷蛋龍？
陽明交通大學第二餐廳的7-ELEVEN超商近日公告，店內近2月內發現多達476顆茶葉蛋遭未結帳即取用，公告一出，引發學生熱議，不少人戲稱「偷蛋龍」現蹤。警方指出，雖未受理報案，將主動了解，同時也提醒，即使茶葉蛋金額很小，同樣也構成竊盜罪。
「交大二餐小七」臉書公告指出，過去2個月內盤點，發現高達476顆茶葉蛋未結帳即被取走，為維護權益及公平消費原則，宣布即日起移除自助結帳區的茶葉蛋條碼，改由店員櫃檯結帳，並將加強監視設備，保留依法處理權利，也呼籲顧客配合購物規則，強調「取用商品請務必結帳」。
公告短時間內引來大量網友轉發、留言，許多學生互相標註、玩笑自嘲，包括「你一天偷幾顆」、「我自己就那麼大顆還吃」、「你有這麼餓嗎？一天偷快8顆」、「復活節詐蛋嗎」、「偷蛋龍？」「連茶葉蛋都要偷，真的沒救」、「讀到交大還這樣」。
也有學生留言「這在美國應該早就被抓」，甚至有人提及過去曾有學生偷吃3顆茶葉蛋被判賠9萬元的案例，指此類行為雖小，卻已構成竊盜，也有學生認為，應該強化宣導與教育，避免小額失竊行為被正常化。
新竹市警察局提醒，未經付款即取走超商茶葉蛋，可能涉及刑法竊盜罪，依法可處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。儘管金額不高，仍屬違法行為，提醒民眾切勿因小失大，以身試法。
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