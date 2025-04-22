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台灣劇場設計先驅 「聶光炎和我們的劇場時代」特展登場

聯合報／ 記者何定照／即時報導
台灣劇場設計先驅聶光炎2002年設計的《八月雪》演出劇照。圖／台大圖書館提供
台灣劇場設計先驅聶光炎2002年設計的《八月雪》演出劇照。圖／台大圖書館提供

2025年關渡藝術節旗艦製作《凝視舞臺——聶光炎和我們的劇場時代》特展日前登場，好評如潮。該展由台北藝術大學戲劇學院與台灣技術劇場協會共同策畫，不僅是向這位台灣劇場設計先驅致敬，更是關於舞臺、劇場與時代的對話。

2022年，在戲劇學者汪其楣長達三年的勸說下，聶光炎終於同意將所有設計作品與文稿捐給台大圖書館。去年春天，汪其楣提議為聶光炎策辦展覽，北藝大戲劇學院院長王世信表示「這是晚輩應該做的事」，在年初台大圖書館展出以手稿資料為題的特展後，接續在關渡美術館舉辦「凝視舞臺——聶光炎和我們的劇場時代」特展。

該展透過台灣當代劇場的發展軸線，呈現聶光炎的影響與創作，內容包含復刻模型、手稿、工作場景復刻、劇場工作者訪談以及閱讀區，主軸則從聶老師工作室開始，從各個工作區域分布到展場現場，呈現老師工作與生活思維。觀者透過回望聶光炎50年的職業生涯，可窺見台灣表演藝術與劇場設計從無到有、從探索到奠基、從個人美學追求到整體劇場環境建立的發展歷程。

該展因此不只是回顧過去，更是重新審視劇場設計與我們時代關係的契機。我們如何看待劇場？劇場如何塑造我們的時代？而這些問題，又如何在聶先生的作品留下線索？展覽邀請所有劇場從業者、學習者及愛好者，一同透過聶光炎先生的視角凝視舞台，也凝視我們所處的劇場時代。

展覽中，「復刻八月雪模型」為一大看點，由北藝大副教授楊金源擔任統籌，復刻重建1：10的互動裝置模型，從圖紙平面資料重建當時舞台佈景、燈光設計，還原當時設計美學與場景。

展覽也從前置文字統整初期，便由國立台灣大學圖書館負責資料統整與典藏，北藝大在前期由策展顧問楊淑雯等人發起訪談活動，邀請跨年代曾與聶老師工作的夥伴描繪聶光炎種種，將於展覽期間與展場陸續播出。

楊淑雯談及規畫訪談種種，不禁淚灑記者會，表示「劇場不是一個人的事情，是一群人的事，是聶老師的工作哲學。希望各界可以透過展覽凝視聶老師的工作態度，凝視屬於他與我們的時代。」

特展展至5月18日，每周一休展，免費參觀，每周六日14：00至15：00皆有定時導覽。

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