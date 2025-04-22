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聯電第十屆綠獎嶄新啟航 匯聚學界共創永續未來

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電第十屆綠獎公開徵件，匯聚學界共創永續未來。圖／聯電提供
聯電第十屆綠獎公開徵件，匯聚學界共創永續未來。圖／聯電提供

為深耕環境永續，激發多元創新，邁入第十年的聯電「綠獎」自今（22）日起至8月31日止，盛大展開徵件活動。本屆綠獎展現全新氣象，不僅首度邀請國內大專院校、學術研究單位及一般企業參與，更著重徵集具備未來發展潛力與長期影響力的環境解決方案，期能匯聚學術界的尖端研究與靈活創意，一同回應地球環境課題。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，「企業的成長不能脫離對環境的尊重與保護，聯電綠獎自創辦以來，秉持『在地扎根，永續共好』的精神，自許成為台灣生態保育的堅強後盾；一路走來受到社會各界、與生態圈夥伴的支持，我們心中充滿感激。從極端氣候頻繁發生，到自然資源日漸枯竭，我們看到氣候變遷對地球生態與人類社會造成巨大的影響；因此，除了積極保育受到氣候衝擊的生態系之外，從源頭解決造成氣候問題的成因也同樣重要。聯電希望從『氣候應變、資源循環與生態保育』三大面向，全面地支持更多在地行動者，更積極回應這個時代給我們的環境命題。我們相信，真正的改變，來自一群人的努力不懈，聯電願意攜手供應商，成為創新解方的穩定支持者，與大家並肩同行，為下一代留下青山綠水的未來。」

本屆綠獎持續聚焦氣候行動、生態保育與循環經濟三大議題，徵求減少溫室氣體排放的技術與方案、維護生態系統健康的創新方法、以及從源頭減量到資源再利用的循環經濟模式。評選分為「創新解方獎」與「青年行動獎」兩組，其中「創新解方獎」開放成立滿兩年的法人機構投件，亦首度納入大專院校碩博士生團隊及學術研究單位；而「青年行動獎」則持續鼓勵高中職及大專院校學生發揮創意，以實際行動倡議環境議題。

聯電自2016年開始舉辦「綠獎」以來，已累計支持了81個生態保育和綠色創新計畫。今年第十屆綠獎以總獎金400萬元，攜手八家企業夥伴包括：3M、東京威力科創、漢民科技、漢科系統、智原科技、大陽日酸、棨揚、欣興電子，一起支持與響應環境永續。

永續 生態保育 綠獎

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