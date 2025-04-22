天橋結合太陽光電 明志科大啟用校園微電網

參加「讀書會」真的對學習有幫助嗎？一名女網友發文，稱她正準備考研究所，看到許多人會參加讀書會，很好奇真的需要參加讀書會嗎？她擔心讀書會的同學之後也是對手，如果給予幫助，之後反而考得更好得不償失，對此，不少過來人認為讀書會「慎選隊友」非常關鍵。

2025-04-21 12:13