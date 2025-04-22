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天橋結合太陽光電 明志科大啟用校園微電網

中央社／ 新北22日電

明志科大利用校園既有天橋為基礎，整合太陽光電發電系統，打造出兼具發電、儲電、節電及智慧電力調度功能的微電網場域。並於今天舉辦校園微電網正式啟用儀式。

明志科技大學獲新北市政府112年度「淨零碳示範場域推廣補助計畫」，在經濟發展局局長盛筱蓉見證下，校方今天舉辦校園智慧微電網示範系統啟動儀式。

經發局表示，在新北市淨零碳示範場域推廣補助計畫中，明志科大利用校園既有天橋為基礎，整合太陽光電發電系統、儲能設備、能源管理平台及電動車充電樁，打造出兼具發電、儲電、節電及智慧電力調度功能的微電網場域。

經發局表示，明志科大建置光電系統採用高效率鋰電池儲能模組，透過能源管理系統（EMS）進行智慧調度，可於離峰時段儲電、尖峰時段供電，不僅能有效降低尖峰時段的契約容量、穩定用電負載，更能減少碳排放，年減碳效益預估達6.7公噸。

明志科大校長劉祖華表示，明志科大在校園天橋上成功建置太陽光電系統，過程中克服諸多挑戰，成果豐碩，以校園微電網具體實現淨零校園的願景。

校園 淨零

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