快訊

昏迷指數仍是3！康橋環島車隊遭撞 彰基搶救重傷學生是擊劍選手

黃呂錦茹難逃羈押命運？台北地院收抗告狀 立即送高院審查

鍾文智潛逃恐有親友接應 北檢搜索拘提胞妹、姪女等4人訊問中

聽新聞
0:00 / 0:00

中央大學高效色彩路由器 突破彩色影像感測技術瓶頸

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
左起為色彩路由器的概念圖、色彩路由器結構的電子顯微鏡影像，以及色彩路由器的像素級顯微高光譜影像，可顯示入射白光在沒有彩色濾光片的情況下，展現色彩依像素排列的功能。圖／中大提供
左起為色彩路由器的概念圖、色彩路由器結構的電子顯微鏡影像，以及色彩路由器的像素級顯微高光譜影像，可顯示入射白光在沒有彩色濾光片的情況下，展現色彩依像素排列的功能。圖／中大提供

國立中央大學光電科學與工程學系教授王智明團隊，在國科會支持下，成功開發高效率的色彩路由器，為次世代高解析度影像感測器帶來創新突破。該研究成果已發表於國際頂尖期刊ACS Photonics，並獲選為該期刊附錄封面。

中大表示，彩色影像感測器是成像技術的核心元件，隨市場對高解析度影像的需求不斷提升，單一畫素尺寸已從1.6微米縮小至0.8微米，並邁向次世代0.56微米技術，然而當畫素尺寸進一步微縮，透過彩色濾光片進入單一畫素的能量通量則大幅下降，且在微米尺度下，繞射效應變得更顯著，導致傳統晶圓級折射式微透鏡的光學匯聚效能逐漸衰減。

為解決該技術瓶頸，中大表示，能夠精準分流鄰近畫素色彩的色彩路由器技術已經應運而生，但現有的色彩路由器大多仰賴65奈米以下的先進製程，成本高昂且製造難度大。

王智明與其衍生新創公司科穎達（MetaRosseta）則成功突破技術限制，運用成熟的0.18微米半導體微影製程技術，結合自行開發的電磁波模擬以及人工智慧優化技術，開發出光學效率優於120%的高效色彩路由器，不僅降低製造成本，也有望大幅提升次微米級畫素的感測效能，為未來高解析度影像感測器提供全新解決方案。

中大指出，該技術可廣泛應用於日常生活中常見的智慧型手機、高階相機、自駕車的影像感測器，甚至是醫療診斷設備與AR／VR裝置。透過高效色彩路由器的導入，即使在極小畫素下，依然能取得色彩真實、細節豐富的影像，有助於提升照片品質、增強機器視覺判讀準確度，並推動影像感測科技邁向更高解晰度、更低功耗的新世代。

中央大學 成功 高解析度

延伸閱讀

中央大學命名陳澄波小行星 致敬藝術家也傳承台灣文化

與學生們聚餐 管中閔因這理由「吃不到」：AI時代我活得真BI

Mazda將為次世代MX-5搭載更強力的引擎，手排變速箱也將保留！

「硝化甘油給驚喜」中央大學生辦罷免簽署遭嗆 校方已報警

相關新聞

中央大學高效色彩路由器 突破彩色影像感測技術瓶頸

國立中央大學光電科學與工程學系教授王智明團隊，在國科會支持下，成功開發高效率的色彩路由器，為次世代高解析度影像感測器帶來...

台灣特產苦茶油上國際 嘉大邱婉琪獲新加坡食品展永續創新認可

嘉義大學食品科學系學生邱婉琪近日參與2025年新加坡FHA國際食品展，以「商務艙等級」苦茶油創新應用系列產品脫穎而出，榮...

轉播全中運競技體操 文大新聞系實踐所學、磨練應變力

2025年全國中等學校運動會期間，中國文化大學新聞學系師生組成的轉播團隊，承擔競技體操項目的官方轉播任務，展現出紮實的新聞實務訓練與教學成果。從腳本撰寫到現場導播，學生親自上陣實作，將課堂所學轉化為即

中央大學命名陳澄波小行星 致敬藝術家也傳承台灣文化

中央大學鹿林天文台至今已發現800多顆小行星，其中，校方特將2007年發現的編號661666小行星命名為「陳澄波（Che...

多場音樂會、科技藝術工作坊 春之清華藝術節今登場　

由清華大學主辦的「春之清華藝術節」今天揭幕，將有超過30場音樂會、假面舞會、科技藝術工作坊，並首度登上台北國家音樂廳。其...

考試組「讀書會」有用嗎？她怕互助同學變對手 過來人揭有效關鍵

參加「讀書會」真的對學習有幫助嗎？一名女網友發文，稱她正準備考研究所，看到許多人會參加讀書會，很好奇真的需要參加讀書會嗎？她擔心讀書會的同學之後也是對手，如果給予幫助，之後反而考得更好得不償失，對此，不少過來人認為讀書會「慎選隊友」非常關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。