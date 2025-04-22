台灣特產苦茶油上國際 嘉大邱婉琪獲新加坡食品展永續創新認可

嘉義大學食品科學系學生邱婉琪近日參與2025年新加坡FHA國際食品展，以「商務艙等級」苦茶油創新應用系列產品脫穎而出，榮獲永續創新認可，將台灣特色農產「苦茶油」推向國際，也展現農業融合生物科技、永續理念與市場需求的無限可能。

2025年新加坡國際食品展4月8日到11日在新加坡博覽中心舉辦，為期4天的展會，吸引了來自50多個國家超過1500家參展商和逾6萬5000名觀眾。展覽中設有多個國家館，其中台灣館和韓國館反應熱烈，展現出亞洲食品產業的創新實力與國際競爭力。

此次參展由新加坡ST DOLI GARDEN PTE LTD主導，核心研發團隊則由嘉大食品科學系學生邱婉琪與教師共同組成，以台灣在地山茶油（俗稱苦茶油）為基礎，開發出苦茶油全效護理系列與苦茶油益生菌牙膏等創新產品，結合傳統智慧與現代生技技術，從配方研發到包裝設計皆秉持環境永續與食品安全的理念，現場並與新加坡MEOD FARM、馬來西亞食品公司展開合作洽談，開啟台灣農產品輸出東南亞市場的新契機。

展會期間，有名參展廠商質疑邱婉琪的產品價格策略，邱婉琪自信表示，台灣的苦茶油已經登上更高層次，品質代表的是商務艙；如果對方還停留在經濟艙，那價格當然只能賣三分之一。此番回應不僅展現對品質的堅持，也彰顯台灣年輕創新世代的氣度與視野。

邱婉琪表示，能有機會將台灣苦茶油帶上國際舞台，要感謝嘉大食品科學系主任呂英震及師長的指導與實驗資源。她幾乎把實驗室當作第二個家，才有今天的成果。這次展出不僅是一次創業實踐，更是一項將台灣農業國際化的起點。

邱婉琪未來計畫與海外農場共同開發「羽衣纖維麵」、「青香蕉營養糕點」等新型農產產品，並推廣台灣獨有的農業技術，實踐結合科研、市場與永續發展的農業願景。

嘉大食品科學系副教授楊懷文對邱婉琪傑出表現給予高度肯定，認為其在學術創新、國際交流與實踐永續發展目標方面展現極佳潛力，也期待她成為鼓舞青年勇於創新的榜樣。