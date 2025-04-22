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輔仁大學校長去年11月才見教宗 方濟各逝世今起降半旗悼念

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
羅馬天主教教宗方濟各昨日逝世，私立輔仁大學校內三旗，包含國旗、教廷旗及校旗降半旗至4月28日。圖／輔仁大學提供
羅馬天主教教宗方濟各昨日逝世，私立輔仁大學校內三旗，包含國旗、教廷旗及校旗降半旗至4月28日。圖／輔仁大學提供

羅馬天主教教宗方濟各昨日逝世享壽88歲。私立輔仁大學校內三旗，包含國旗、教廷旗及校旗降半旗至4月28日，且校內教堂淨心堂緬懷區，明後天將布置完成。校長藍易振說，教宗非常關心輔大辦學狀況，未來將把教宗2015年頒布的通諭融滲到課程中，並表達對教宗辭世的哀悼之意。

藍易振說，去年11月份很榮幸與教宗見面，雖然交談的時間不長，但教宗令他感到平易近人，且非常關心輔仁大學辦學狀況，而輔大積極將教宗於2015年頒布「願祢送讚頌通諭」，是有關於對環境生態的反思，融滲到課程中，教宗也勉勵他朝這個方向邁進。

此外，未來數日，輔仁大學將舉行追思彌撒及一系列紀念活動，邀請全校師生一同緬懷這位偉大的精神領袖，並祈求天主賜予教會新的牧者，繼續引領天主子民面對時代的挑戰。同時作為台灣最大的天主教大學，輔仁大學將繼續秉持教宗方濟各的精神，致力於人格教育、關懷社會弱勢、加強與其他宗教團體的交流合作等。

羅馬天主教教宗方濟各昨日逝世，私立輔仁大學校內三旗，包含國旗、教廷旗及校旗降半旗至4月28日。圖／輔仁大學提供
羅馬天主教教宗方濟各昨日逝世，私立輔仁大學校內三旗，包含國旗、教廷旗及校旗降半旗至4月28日。圖／輔仁大學提供

教宗 方濟各 輔仁大學

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