環境部與台大簽署MOU 聚焦氣候政策研究育才

環境部與台灣大學今天簽署MOU，雙方將聚焦推動氣候政策與研究、培育人才，並希望透過論壇及研討會等形式，將台灣在淨零方面的努力向外推廣，也可以推上國際論壇。

環境部與台大簽署「氣候行動與環境永續」合作備忘錄（MOU），由環境部長彭啓明與台大校長陳文章代表簽署。雙方預計將推動氣候政策與技術研究、人才培育、氣候韌性建構等多元合作。

彭啓明表示，期待在氣候治理及環境永續，雙方一起合作，環境部有很好的氣候實務經驗，也可以協助台大在淨零方面更積極；同時，環境部需要台大協助培養優秀公務人員，面對未來氣候挑戰所需的管理知識。

彭啓明說，考量到大學和醫院用電量高，編列政府預算進行節能改善較困難，過去雖然有能源技術服務（ESCO）模式，但現在希望能推動更深度的節能；結合壽險公會的資金，就可以配合原有的節能診斷和更換設備。以台大為例，目前已經與壽險公會進入最後精算的階段，未來如中央大學、成功大學，也都有機會依循此方式進行深度節能。

陳文章表示，非常高興能與環境部簽約，未來希望在台大開設短期或長期課程，以培育氣候行動與環境永續相關人才；另外，也能整合雙方研究量能，研擬因應氣候變遷的調適策略；希望透過合作，將台灣在政府、民間及大學校院在氣候行動與環境永續方面的成績向外推廣，也可以推上國際論壇。

陳文章補充，目前學校每年的電費支出約新台幣4億至4億5000萬元，他上任後推動校園整體節能減碳；經環境部媒合，將積極與壽險公會及相關企業合作推動ESCO專案。