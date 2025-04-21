轉播全中運競技體操 文大新聞系實踐所學、磨練應變力

2025年全國中等學校運動會期間，中國文化大學新聞學系師生組成的轉播團隊，承擔競技體操項目的官方轉播任務，展現出紮實的新聞實務訓練與教學成果。從腳本撰寫到現場導播，學生親自上陣實作，將課堂所學轉化為即時的播報能力，展現新聞系重視實務操作的教學理念與學生出色的現場應變能力。

全中運20日上午正式揭幕，本次文化大學新聞系更獲體育署委託承擔「競技體操項目」的官方轉播工作，成為少數由大專院校學生負責全中運核心賽事直播的團隊之一。新聞傳播學院院長郭文平、新聞系主任陶聖屏特別於4月18日（週五）親自率領20餘位同學南下嘉南藥理大學賽場，進行前置作業、器材測試與轉播動線演練，務必將轉播工作圓滿順利完成。文化大學王淑音副校長也於20日下午親赴現場，為投入轉播任務的新聞系師生打氣，勉勵同學把握難得實務經驗，將課堂所學落實於實戰中。

本屆全中運於台南市舉行，競技體操賽事節奏快速、動作細膩，充滿技術張力以及力與美的視覺震撼。新聞系學生面對高門檻的體育賽事轉播挑戰，賽前積極備戰，進行多次模擬演練與轉播技術訓練。從撰寫轉播腳本、熟悉各項器械的動作名稱與評分規則，也在現場迅速磨合團隊節奏，培養出影音剪輯、聲音同步與臨場轉播的實戰經驗。

郭文平院長表示：「全中運轉播是學生從課堂走向實務的一扇門，不只是技術的挑戰，更是溝通與團隊協作的試煉。這樣的實作經驗，正是我們培養具備即戰力新聞人才的重要方式。」陶聖屏主任表示，本次轉播得以順利進行，仰賴學校的大力支持，每位同學在實習媒體的踏實訓練以及積極投入，也特別感謝賽會單位的信任與協助，讓文化大學新聞系參與全中運這個重要舞台。陶主任強調：「運動與賽事報導轉播一直是新聞系的重要課程之一，透過這次的實務機會，期許同學們把握當下，在轉播過程中精進專業能力，為未來進入媒體與運動產業奠定紮實基礎。」文化大學新聞系將持續深耕運動轉播領域的教學與實作，培養更多具備跨平台內容製作能力的新聞人才。

值得一提的是，新聞系此次轉播任務尚未結束。全中運賽事預計於4月24日（週四）落幕，緊接著即將展開全國大專院校運動會（全大運），新聞系轉播團隊也將馬不停蹄投入下一階段的轉播任務，延續實戰能量，讓學生在密集的轉播工作中持續學習與成長。

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