多場音樂會、科技藝術工作坊 春之清華藝術節今登場　

由清華大學主辦的「春之清華藝術節」今天揭幕，將有超過30場音樂會、假面舞會、科技藝術工作坊，並首度登上台北國家音樂廳。其中，最受矚目的「棒棒桶民藝術創作啟發計畫」，邀請2百多位年齡從2歲半到87歲的市民與藝術家參與創作，他們每人都領到一只空鐵桶，透過創意彩繪、剪貼、裁切，甚至貼上拼布或米粉，將鐵桶轉化為裝置藝術，綻放全民參與、百花齊放的藝術風景。

清大校長高為元表示，春之清華藝術節已邁入第二屆，規模較去年更加擴大。藝術節不僅展現清大的文藝復興，更加深了學校與新竹的連結，希望透過藝術，和大家共創一段「清華與我」的故事。

春之文化基金會自2018年起支持清大發展藝術教育，嘉德技術開發董事長何長慶代表基金會董事長侯玉書出席開幕活動。何長慶表示，清大是大師匯集之地，在學術、研究、產業發展應用上都有頂尖成就，期盼藝術節能為清華師生帶來人文藝術的新境界，讓藝術學院成為培養未來藝術大師的搖籃。

清華藝術學院長張芳宇指出，今年藝術節從校園擴展到新竹市區、台北國家音樂廳，並與新竹市文化局攜手合作，「棒棒桶計畫」由資深策展人謝素貞策畫，採用長寬各21公分、高約32公分的方型鐵桶作為創作媒材，兼具低成本、可攜性與展現創意空間的多重優點。

棒棒桶作品懸掛在位於新竹市東大路的風Live House展場，如同一串串大型風鈴，每件作品都附上創作者的故事卡片。創作者包括清華師生、教職員工幼兒園的小朋友、一般市民，還有大師級的藝術家，交織成為多元共創的藝術風景。

新竹尖石興樂國小泰雅族學童用紅橙黃綠桶子組成「泰雅」發音，象徵與祖靈聯繫的彩虹橋；晶心科技總經理林志明豪邁連結兩個桶子，包裡國畫「富春山居圖」意象；書法家羅際鴻則以隸書、篆體等4款不同字體來書寫清華校訓「自強不息，厚德載物」。

清大前校長陳力俊將他的著作複印在透明膠條上，形成「文字瀑布」。更有87歲的清大榮譽退休教授黃提源與家人共同創作，記錄清華半世紀風華，展現跨世代的校園記憶。

清華附小、東門國小的小朋友們不僅在桶外裝飾彩繪，還在桶內打造了微型場景，比如用客家花布布置的迷你客廳，裡面有小巧的餐桌和家具，還擺上花瓶與食物模型，細膩度令人驚嘆；還有學童在小小的桶內打造出一個昆蟲世界，重現新竹的森林與南寮海邊。

清大指出，清華校慶音樂會將於5月15日首度登上國家音樂廳，邀請俄羅斯指揮大師維爾比茨基（Vladimir Verbitsky）與清華管弦樂團共同演出俄國經典名曲。維爾比茨基曾獲卡拉揚國際指揮大賽獎項，並獲授「俄羅斯聯邦人民藝術家」榮譽，歷年已合作多國頂尖樂團。

國際級小提琴家胡乃元與魏靖儀也將來台。胡乃元將於5月20日舉行音樂會，魏靖儀則主持3場講座暨大師班。兩位「台灣之光」接力登場，是小提琴樂迷不可錯過的年度盛會。

「巴洛克假面舞會」將於4月22日晚間在清華名人堂登場，邀民眾戴上面具，穿越時空回到17世紀宮廷。日本巴洛克舞蹈名家岩佐樹里將現場教學並帶領起舞，大鍵琴演奏家阮秀慈與低音大提琴演奏家楊竣元演奏古樂，營造引人入勝的神祕氛圍。