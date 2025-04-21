快訊

台大醫院鷹架倒塌傳1人失聯 警消緊急搜索管制

缺15到20萬本…外交部：預算遭刪 估10月後護照安全存量吃緊

多場音樂會、科技藝術工作坊 春之清華藝術節今登場　

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
小朋友參觀「棒棒桶計畫」展覽，對桶內精心打造的微型場景感到好奇與驚喜。圖／清大提供
小朋友參觀「棒棒桶計畫」展覽，對桶內精心打造的微型場景感到好奇與驚喜。圖／清大提供

由清華大學主辦的「春之清華藝術節」今天揭幕，將有超過30場音樂會、假面舞會、科技藝術工作坊，並首度登上台北國家音樂廳。其中，最受矚目的「棒棒桶民藝術創作啟發計畫」，邀請2百多位年齡從2歲半到87歲的市民與藝術家參與創作，他們每人都領到一只空鐵桶，透過創意彩繪、剪貼、裁切，甚至貼上拼布或米粉，將鐵桶轉化為裝置藝術，綻放全民參與、百花齊放的藝術風景。

清大校長高為元表示，春之清華藝術節已邁入第二屆，規模較去年更加擴大。藝術節不僅展現清大的文藝復興，更加深了學校與新竹的連結，希望透過藝術，和大家共創一段「清華與我」的故事。

春之文化基金會自2018年起支持清大發展藝術教育，嘉德技術開發董事長何長慶代表基金會董事長侯玉書出席開幕活動。何長慶表示，清大是大師匯集之地，在學術、研究、產業發展應用上都有頂尖成就，期盼藝術節能為清華師生帶來人文藝術的新境界，讓藝術學院成為培養未來藝術大師的搖籃。

清華藝術學院長張芳宇指出，今年藝術節從校園擴展到新竹市區、台北國家音樂廳，並與新竹市文化局攜手合作，「棒棒桶計畫」由資深策展人謝素貞策畫，採用長寬各21公分、高約32公分的方型鐵桶作為創作媒材，兼具低成本、可攜性與展現創意空間的多重優點。

棒棒桶作品懸掛在位於新竹市東大路的風Live House展場，如同一串串大型風鈴，每件作品都附上創作者的故事卡片。創作者包括清華師生、教職員工幼兒園的小朋友、一般市民，還有大師級的藝術家，交織成為多元共創的藝術風景。

新竹尖石興樂國小泰雅族學童用紅橙黃綠桶子組成「泰雅」發音，象徵與祖靈聯繫的彩虹橋；晶心科技總經理林志明豪邁連結兩個桶子，包裡國畫「富春山居圖」意象；書法家羅際鴻則以隸書、篆體等4款不同字體來書寫清華校訓「自強不息，厚德載物」。

清大前校長陳力俊將他的著作複印在透明膠條上，形成「文字瀑布」。更有87歲的清大榮譽退休教授黃提源與家人共同創作，記錄清華半世紀風華，展現跨世代的校園記憶。

清華附小、東門國小的小朋友們不僅在桶外裝飾彩繪，還在桶內打造了微型場景，比如用客家花布布置的迷你客廳，裡面有小巧的餐桌和家具，還擺上花瓶與食物模型，細膩度令人驚嘆；還有學童在小小的桶內打造出一個昆蟲世界，重現新竹的森林與南寮海邊。

清大指出，清華校慶音樂會將於5月15日首度登上國家音樂廳，邀請俄羅斯指揮大師維爾比茨基（Vladimir Verbitsky）與清華管弦樂團共同演出俄國經典名曲。維爾比茨基曾獲卡拉揚國際指揮大賽獎項，並獲授「俄羅斯聯邦人民藝術家」榮譽，歷年已合作多國頂尖樂團。

國際級小提琴家胡乃元與魏靖儀也將來台。胡乃元將於5月20日舉行音樂會，魏靖儀則主持3場講座暨大師班。兩位「台灣之光」接力登場，是小提琴樂迷不可錯過的年度盛會。

「巴洛克假面舞會」將於4月22日晚間在清華名人堂登場，邀民眾戴上面具，穿越時空回到17世紀宮廷。日本巴洛克舞蹈名家岩佐樹里將現場教學並帶領起舞，大鍵琴演奏家阮秀慈與低音大提琴演奏家楊竣元演奏古樂，營造引人入勝的神祕氛圍。

春之清華藝術節也推出多場結合音樂與科技的工作坊。由「音速死馬」創作者鄭各鈞主持的「體感音像工作坊」，教導學員將聲音轉譯為影像；「生成式機器學習工作坊」則由「陽春麵研究舍」莊向峰講授AI藝術創作。另有來自日本的山口媒體藝術中心（YCAM）製作人竹下暁子及InterLab主任時里充主持「媒體科技與藝術跨域共創大師班講座」。

「棒棒桶計畫」展場一景，鐵桶化身創意裝置藝術，展現全民參與的藝術風景。圖／清大提供
「棒棒桶計畫」展場一景，鐵桶化身創意裝置藝術，展現全民參與的藝術風景。圖／清大提供
清大前校長陳力俊的棒棒桶作品，將自己的著作複印在透明膠條上，形成「文字瀑布」。圖／清大提供
清大前校長陳力俊的棒棒桶作品，將自己的著作複印在透明膠條上，形成「文字瀑布」。圖／清大提供
清華校長高為元（中）、新竹市代理市長邱臣遠（右）、春之文化基金會代表何長慶（左）為2025春之清華藝術節揭幕。圖／清大提供
清華校長高為元（中）、新竹市代理市長邱臣遠（右）、春之文化基金會代表何長慶（左）為2025春之清華藝術節揭幕。圖／清大提供
由清華大學主辦的「春之清華藝術節」今天揭幕，2百多只棒棒桶展現全民創意。圖／清大提供
由清華大學主辦的「春之清華藝術節」今天揭幕，2百多只棒棒桶展現全民創意。圖／清大提供

新竹 清大 音樂會

延伸閱讀

清大學生再擺攤收二階連署 綠議員聲援強調公民權

鬼滅之刃動畫音樂會6月亞洲首演 獵魔之旅再啟程

清大驚見罷免連署站？學生號召校內收件惹議 校方回應

傳1床位2萬元？清大2校區宿舍混抽 校方：公平對待學生

相關新聞

多場音樂會、科技藝術工作坊 春之清華藝術節今登場　

由清華大學主辦的「春之清華藝術節」今天揭幕，將有超過30場音樂會、假面舞會、科技藝術工作坊，並首度登上台北國家音樂廳。其...

考試組「讀書會」有用嗎？她怕互助同學變對手 過來人揭有效關鍵

參加「讀書會」真的對學習有幫助嗎？一名女網友發文，稱她正準備考研究所，看到許多人會參加讀書會，很好奇真的需要參加讀書會嗎？她擔心讀書會的同學之後也是對手，如果給予幫助，之後反而考得更好得不償失，對此，不少過來人認為讀書會「慎選隊友」非常關鍵。

甲蟲游泳尋親成功創全球首例！ 中山大學跨國生科研究登國際期刊

遠古甲蟲游泳尋親成功創全球首例！國立中山大學生物科學系助理教授費卡契與丹麥、德國及台灣跨國研究兩類現存牙蟲游泳行為、身體...

乘風說唱‧遊讀河史──淡江師生校友參與「快樂出帆說唱淡水河」文化航程

由淡江大學高教深耕計畫林信成教授主辦，並由體育處陳文和副教授與校友林志勇共同合作協辦的文化專案活動——「快樂出帆說唱淡水河」，已於2025年4月19日（星期六）圓滿落幕。本活動邀請淡江大學師生與校友參與，透過白天陸上踏查與傍晚水上遊歷的雙重體驗，帶領大家以多元角度認識淡水河流域的文化與歷史脈絡。

中華大學提出「全台唯一」政策 從住宿到出國計畫全包

中華大學於19、20日在校內及台北舉辦兩場次的「新生說明會」，幫助高中職生了解校園環境及學習資源。特別的是，校方提出諸多...

校園會客室／吳茂成推流域學習 讓環保變顯學

台南社大台江分校執行長吳茂成，廿多年來推動流域學習、環境治理，引領國中小學生植樹、守護河川，多所學校也以環境教案獲全國教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。