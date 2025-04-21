培育綠領人才 大葉大學開設氣候變遷專業訓練班
為培育台灣綠領人才，大葉大學與國家環境研究院合作，將於6月開設「氣候變遷專業人員訓練班」，課程總時數48小時，完成可獲結訓證明，低收入戶可申請免學費補助。
大葉大學今天發布新聞稿指出，因應全球2050淨零排放目標與相關環保政策推動，碳管理與永續發展綠領人才炙手可熱。
大葉大學環境與安全工程學系主任周中祺指出，氣候變遷專業人員訓練班是環境部淨零綠領人才培育聯盟計畫一環，希望集結高等教育能量，補足國內綠領人才缺口，協助產業應對碳費制度與ESG揭露規範。
此訓練班課程總時數為48小時，內容包括氣候變遷與溫室氣體管理、溫室氣體盤查作業、溫室氣體自願減量與減量額度、產品碳足跡，兼具理論與實務，不限理工背景，對環保政策、企業永續、碳管理等議題有興趣的大專學生與社會人士皆可報名。
周中祺表示，此次課程為提升碳管理專業知識契機，更是拓展職涯機會，分為6月9日至6月18日的平日班以及6月7日至6月29日的假日班，課程費用新台幣1萬2000元。
環境部為鼓勵青年學子及弱勢族群參與，提供30歲以下在校大專生（不含在職專班）享半額補助，學費為6000元；低收入戶可申請免學費補助。報名網址為https://greencollar.moenv.gov.tw/MajorLeagueClass。
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