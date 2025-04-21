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甲蟲游泳尋親成功創全球首例！ 中山大學跨國生科研究登國際期刊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國立中山大學生物科學系助理教授費卡契提出全球首例「遠古牙蟲游泳演化推論」。記者郭韋綺／攝影
國立中山大學生物科學系助理教授費卡契提出全球首例「遠古牙蟲游泳演化推論」。記者郭韋綺／攝影

遠古甲蟲游泳尋親成功創全球首例！國立中山大學生物科學系助理教授費卡契與丹麥、德國及台灣跨國研究兩類現存牙蟲游泳行為、身體構造，證實具相同骨化特徵，推測從共同祖先獨立演化而來，提出全球首例「遠古牙蟲游泳演化推論」。這項以現生物種重建古代生物祖先型的研究成果，登上國際知名期刊英國皇家學會會報。

費卡契指出，游泳在許多不同科甲蟲是各自演化，非源於同一祖先，然而從微型斷層掃描分析之後，驚訝發現貝牙蟲與球牙蟲體內皆有相同骨化構造，可避免游泳時身體變形，其他不會游泳的牙蟲則缺乏此構造，以此關鍵性證據，推測牙蟲游泳模式從共同祖先獨立演化而來，顯示具有單一起源。

費卡契表示，這項研究最大成果在於牙蟲游泳的祖先型滅絕、沒有化石證據，但仍可透過結合跨領域研究、以現代科學方法分析現存牙蟲的游泳模式，溯源推導牙蟲祖先型的游泳模式，並提出相關演化推論。

此項研究不僅為研究牙蟲游泳模式演化的全球首例、描繪出遠古牙蟲演化與生活方式，更可做為其他生物研究重建並溯源祖先型的新途徑。

費卡契說明，牙蟲是生活在水生環境中的甲蟲，大多數不會游泳，其中只有一支系具有游泳能力，休息時以倒立姿態停棲於水草或水面下，游泳時展現兩種截然不同的泳姿。

部分牙蟲會以類似「狗爬式」方式游泳，主要利用後兩對腳划水前進，體型較修長，代表物種為流線型貝牙蟲，生活在較開放棲地，暴露在捕食者面前，必須快速遊動才能逃離，牠們的身體較長，有助於提升游泳速度。

另一種牙蟲以仰式游泳，僅用中間兩隻腳來推進，體型接近半球型，代表物種為球牙蟲，球型身體能有效減少雙足擺動時的能量損耗，使游動更穩定且機動性高。

此兩類牙蟲祖先可能擁有相同的游泳方式，但此類中間型物種已滅絕，現存牙蟲因環境壓力已發展出不同適應策略。

貝牙蟲。記者郭韋綺／攝影
貝牙蟲。記者郭韋綺／攝影
球牙蟲。記者郭韋綺／攝影
球牙蟲。記者郭韋綺／攝影

祖先 科學 證據

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