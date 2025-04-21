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乘風說唱‧遊讀河史──淡江師生校友參與「快樂出帆說唱淡水河」文化航程

聯合新聞網／ 台北訊
關渡大橋。葉蕙蘭／攝影
關渡大橋。葉蕙蘭／攝影

淡江大學高教深耕計畫林信成教授主辦，並由體育處陳文和副教授與校友林志勇共同合作協辦的文化專案活動——「快樂出帆說唱淡水河」，已於2025年4月19日（星期六）圓滿落幕。本活動邀請淡江大學師生與校友參與，透過白天陸上踏查與傍晚水上遊歷的雙重體驗，帶領大家以多元角度認識淡水河流域的文化與歷史脈絡。

本次活動分為前、後兩段進行。前段行程自上午11:00至下午15:00，安排學生組成走讀踏查小組，從大稻埕出發，於淡水河兩岸之大稻埕碼頭與忠孝碼頭週遭，自主選擇地點，展開文化踏查與環境走讀，以收集相關資料，進行跨區域的歷史文化對話與交流。

後段行程，全體參與師生與校友於15:40前在三重忠孝碼頭集合報到，隨即於16:00搭乘觀光遊艇，正式啟航前往淡水。航行途中，林信成與陳文和兩位老師分別介紹淡水河流域的文化脈絡、地貌演變、城市發展與水域環境，帶領參與者從水路視角回望「雞籠、淡水、臺北城」的發展軌跡，感受「滬尾、艋舺、大稻埕」在臺灣近代史上的歷史地位。

圖／淡江時報提供
圖／淡江時報提供

隨後展開的「說唱淡水河」講座，由活動主持人林志勇開場，主講人林信成以「寓教於樂（ㄩㄝˋ）」方式，將淡水河沿岸城鎮的地方文化、歷史故事、人物傳奇或地景地貌轉化為歌詞，包括《滬尾臺北大稻埕》、《臺北古城牆》、《圓山秘境》、《鷺洲月夜寒》、《蔥仔美麗夢》、《山巒奇緣》、《我們的淡水港》、《畫說淡水》等，並搭配老歌曲調，由主唱人吳理莉現場演繹，讓參與者在活潑趣味的歡笑與掌聲中，深入理解河港歷史與臺灣北部開發的豐富脈動。

黃昏時分，觀光遊艇繞行淡水河口，原預計讓眾人欣賞「淡水八景之首」——「海口嚥日」天水一色、餘暉萬丈的壯麗景致，惜因天候轉陰而未能如願，幸好藉由合唱林信成改編的《踏著夕陽追尋》，足以聊表慰藉。

葉蕙蘭／攝影
葉蕙蘭／攝影

返程途中抵達關渡碼頭取餐、用餐，餐後陳文和老師介紹水域安全知識。隨之，眾人一邊欣賞夜色中的淡水河流光倒影，一邊在主唱人吳理莉帶動下合唱林信成老師改編的《浪漫淡水河》。最後，活動主持人林志勇開放參與者交流互動，為整場活動畫下難忘句點。整體行程於晚間20:00返抵忠孝碼頭，順利結束。

主辦人林信成表示，本次活動兼顧學術深度與參與樂趣，以跨域導覽、實地踏查、文化講演、水岸風光為核心，不僅增進師生與校友間的交流互動，更體現淡江大學推動高教深耕、實踐在地連結與文化教育的豐富成果。

團體合影。圖／淡江時報提供
團體合影。圖／淡江時報提供

淡水河上的船。葉蕙蘭／攝影
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淡江大學

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