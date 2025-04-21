中華大學提出「全台唯一」政策 從住宿到出國計畫全包

中華大學於19、20日在校內及台北舉辦兩場次的「新生說明會」，幫助高中職生了解校園環境及學習資源。特別的是，校方提出諸多「全台唯一」政策，比如大一生保障住宿、深耕園區學習路徑，以及免費出國遊學等國際交換機會，希望以豐沛完善的資源吸引學生眼球。

中華大學指出，這次新生說明會由校長劉維琪主持，為學生說明校內特色學習與福利政策。他說，為提升學習環境品質，校方開創許多全台唯一政策，如學生最在意的住宿保障，大一新生皆免抽籤入校住宿。校內宿舍共有套、雅房2381床，洗烘衣、美髮部、超商、健康休閒中心設施一應俱全，每月費用僅2024元起。

此外，劉維琪說，經濟不利生可申請「新希望遨翔安定助學補助」，每月最多可領2萬元助學金；並提供「免費出國短期遊學」至今幫助上千名學子出國遊學與世界接軌；在AI旋風席捲全球之際，超前部署設置「微軟 AI 國際證照培訓營」，幫助1638 位教職員生0元考取證照，且成為全台考取微軟AI 證照數最多的大學，練就應用AI技術的功夫，和最新科技趨勢迅速接軌。

劉維琪說，中華大學距離竹科僅15分鐘車程，長年以地利之便優勢，與台積電、聯發科、聯電等20家知名企業產學鏈結，並藉由安排「探索、分析、實作、實習」的學習路徑，推動學子進入竹科高薪就業。

至於有關預計5年後和清華大學整併一事，劉維琪強調，在整併前入校的學子，在學期間皆可在本校修習清華大學學分學程，並獲學程證明書；得以使用清華大學半導體學院與企業聯合實驗室設備；並可換證借閱清華大學圖書館之圖書資源，在一校享有兩校的豐沛學習資源，成長更有力。