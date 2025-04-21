考試組「讀書會」有用嗎？她怕互助同學變對手 過來人揭有效關鍵

參加「讀書會」真的對學習有幫助嗎？一名女網友發文，稱她正準備考研究所，看到許多人會參加讀書會，很好奇真的需要參加嗎？她擔心讀書會的同學之後也是對手，如果給予幫助，之後反而考得更好得不償失。對此，不少過來人認為讀書會「慎選隊友」非常關鍵。

一名女網友在Dcard發文，表示她正準備考研究所，考的是資管所，看到許多網友會提到「讀書會」，她好奇如果參加讀書會，那些互助的同學之後也是你的對手，如果因為你的指導反而比你考得更好，不是得不償失嗎？此外她也很好奇參加讀書會的真實效果為何，她更偏向自己讀書。

原PO另透露本身要考資管所，她觀察補習班會幫忙組讀書會，但似乎很多人都先組好了，擔心自己已經「慢人一步」了，因此也詢問網友讀書會什麼時候組最適合。

此文一出，不少過來人認為讀書會「慎選隊友」非常重要，組建用意是互相鼓勵，「要找對人才有用，要大家都不藏私願意互相教學的那種，要知道能夠教別人就代表自己學會了，並且好的讀書會會成為督促妳讀書的夥伴」、「有人跟妳一起奮戰很有效果，不過人數三四個即可，而且不要程度差太大，會有反效果」、「讀書會的人都是妳的戰友，到後期準備力不從心，這時候戰友支持互相鼓勵就很重要」。

也有網友認為參加讀書會因人而異，自身的讀書習慣較重要，「我覺得還是看個人讀書習慣，如果喜歡討論且讀書會的同學都非常願意分享那也很好」、「讀書會其實也不用刻意組，妳夠強，自然會有人邀妳去，所以你只要專注在自己的部分就好」、「因人而異吧，老實說讀書會對我筆試的效果其實普通，反而更多的是幫到我面試的部分」。