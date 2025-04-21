校園會客室／吳茂成推流域學習 讓環保變顯學

台南社大台江分校執行長吳茂成，廿多年來推動流域學習、環境治理，引領國中小學生植樹、守護河川，多所學校也以環境教案獲全國教學卓越金質獎及閱讀磐石獎；山海圳綠道也成為台灣聖山之路，更是許多學生壯行之旅。

吳茂成原是媒體人，在報社當編輯，兒子就讀海佃國小，校前就是嘉南大圳，他在二○○五年發起小小台江讀書會，親師生一起守護河川，每年親師生從學校門口沿著大圳騎單車到烏山頭水庫，在公私協力合作下，發展出山海圳國家綠道，安南區國中小也加入守護河川與環境的行列。

二○○七年台江分校成立，吳茂成推動大廟興學，鼓勵公民學習，並讓一村一廟有樂團，去年台江建庄兩百年，就用音樂呈現；推動台江十六寮文化路徑、親師生寫族譜，挑戰從阿里山塔塔加到山海圳國家綠道的聖山之路學習，今年帶領師生規畫環村綠道，讓孩子有安全上學之路。

台江流域學習引領孩子探查、守護環境，發現問題並解決問題，也因學校的參與，各自發展出校本課程，其中安南、和順國中，以及安佃、海東、和順國小都以守護環境為課程拿下教學卓越金質獎。海東國小為守護暗蟬，結合機器人當守護神。

吳茂成說，曾有家長分享，兒子小時害羞，不敢上台，一上台就哭哭啼啼，為此參加小小台江讀書會，現在上台侃侃而談，寫作、調查到簡報也都能順利完成，同學遇到分組報告，都搶著和他兒子同台。

台江本土教育的成果，不是流域學習的功勞，是學校的努力所成就，他只是協助者，這個道理就如「你一滴、我一滴，匯流後回歸土地，供給孩子養分」。