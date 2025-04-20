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「陽光野餐日」溫馨登場 靜宜分享耶穌復活的平安喜樂與祝福

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜「陽光野餐日」包括草地音樂會、耶穌復活劇場、復活蛋遊戲、彩蛋彩繪、實境解謎挑戰、手部彩繪及象徵共享與團結的烤大豬餐會。圖／靜宜大學提供
靜宜「陽光野餐日」包括草地音樂會、耶穌復活劇場、復活蛋遊戲、彩蛋彩繪、實境解謎挑戰、手部彩繪及象徵共享與團結的烤大豬餐會。圖／靜宜大學提供

靜宜大學為慶祝「耶穌復活節」，今天在校內主顧聖母堂及蓋夏姆姆公園舉辦靜宜USR計畫「建構愛與勇氣的奇幻旅程—海線地區新住民的共榮之路」陽光野餐日活動，邀請在地新住民家庭、新二代學生、外籍學生、移工、靜宜師生及社區居民逾300人齊聚。

靜宜大學校牧楊安仁神父指出，耶穌復活節是基督宗教最重要的節日，紀念耶穌基督在十字架上受難後，第3日復活，象徵著戰勝死亡與罪惡帶來新生命與永恆希望，是基督信仰的核心價值；復活節不僅是宗教信仰的慶典，更是關於「重生、希望、和平與愛」的深刻提醒。在春回大地萬物復甦的季節中，基督的復活為世界帶來希望，也鼓勵人們勇敢面對生命的挑戰，彼此相互扶持共建和平。

靜宜大學董事會代表、主顧修女會馬玉潔修女說，靜宜除了肩負教學及研究等教育使命，還要善盡大學社會責任(USR)，服務社區居民及不同國界的學生與民眾。在耶穌復活節舉辦「陽光野餐日」，大家相互合作、彼此相愛，這就是耶穌基督所傳達的愛與精神。

靜宜校長林思伶表示，復活節是天主教最重要的節日，透過復活節傳達靜宜是天主教大學的身分與特色，提醒師生基督福音的精神，鼓舞更新生命力，藉此帶來與社區的多元共融！

楊安仁神父表示，靜宜「陽光野餐日」以復活節為主軸，融入信仰、文化與社區關懷的多重意涵！「陽光野餐日」包括草地音樂會、耶穌復活劇場、復活蛋遊戲、彩蛋彩繪、實境解謎挑戰、手部彩繪及象徵共享與團結的烤大豬餐會；活動設計適合各年齡層與家庭參與，兼具歡樂、信仰及節慶氛圍。

「陽光野餐日」還邀請越南、緬甸、印尼、日本、中國、史瓦帝尼等國學生，及海線地區新住民與移工朋友等多元族群，展現族群融合與文化共融。活動也重視培力與共學精神，由來自緬甸的學生負責手部彩繪教學，新二代與外籍學生則協助闖關遊戲設計與引導，體現靜宜的參與式學習與共創價值。

「草地音樂會」由靜宜學生社團日本太鼓社揭開序幕，還有琴聲飛揚吉他社、歌唱研習社、光鹽社之主保聖人團及東海善牧堂聖詠團、苑裡聖心樂團等精彩表演。

來自越南就讀靜宜中文系二年級的阮玉清如說，很開心在充滿溫馨與感恩的節日，參與復活節彌撒與野餐活動。在莊嚴及喜樂的復活節彌撒中，感受到希望與重生的氛圍，也更堅定對信仰的認同；透過彌撒後的野餐活動，認識很多教友，同時感受到教會社群的支持與關懷。

靜宜「陽光野餐日」同時重視培力與共學精神，由來自各國學生協助活動設計與引導，體現靜宜的參與式學習與共創價值。圖／靜宜大學提供
靜宜「陽光野餐日」同時重視培力與共學精神，由來自各國學生協助活動設計與引導，體現靜宜的參與式學習與共創價值。圖／靜宜大學提供
靜宜USR「陽光野餐日」溫馨登場，分享耶穌復活的平安喜樂與祝福。圖／靜宜大學提供
靜宜USR「陽光野餐日」溫馨登場，分享耶穌復活的平安喜樂與祝福。圖／靜宜大學提供
靜宜「陽光野餐日」邀請越南、印尼、日本、史瓦帝尼等國際學生，及新住民與移工朋友等多元族群，展現族群融合與文化共融。圖／靜宜大學提供
靜宜「陽光野餐日」邀請越南、印尼、日本、史瓦帝尼等國際學生，及新住民與移工朋友等多元族群，展現族群融合與文化共融。圖／靜宜大學提供
靜宜大學邀請新住民家庭、新二代學生、外籍學生、移工、靜宜師生及社區居民逾300人齊聚參與「陽光野餐日」。圖／靜宜大學提供
靜宜大學邀請新住民家庭、新二代學生、外籍學生、移工、靜宜師生及社區居民逾300人齊聚參與「陽光野餐日」。圖／靜宜大學提供

復活節 耶穌 野餐 靜宜大學

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